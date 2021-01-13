İnşaatta Çatlak İddiası: Mersin Akkuyu Nükleer Santralinde Neler Oluyor?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, Mersin Akkuyu nükleer santrali inşaatında, bölgede çekilmiş bir görüntüde zemindeki çatlaklar görülüyor. Başarır, görüntülerde “Reaktörü taşıyacak beton zeminde oluşan çatlak” ve zeminden sızan deniz suyunu gösteriyor. Başarır videoda, nükleer santralin Türkiye’yi telafisi mümkün olmayan bir faciaya doğru sürüklediğini ifade ediyor.

İnşaat mühendisleri odasından açıklama geldi

Mersin İnşaat mühendisleri Odası, Mersin Akkuyu NGS şirketinin yüzde 51 Rus şirketine ait hissesi olduğunu ve kalan yüzde 49’un da yabancılara satışının söz konusu olabileceğini belirterek, tamamen yabancı bir şirket dedi. Nükleer santrallerin olduğu bölgelerde kanser vakalarının artışına dikkat çeken inşaat mühendisleri odası, tesisin atık depolama için bir birimi de olmadığını söyledi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. iddiaları reddetti

Başarır’ın iddialarının ardından bir açıklama yapan Akkuyu Nükleer A.Ş., açıklamasında “Konuya ilişkin paylaşılan videonun ilk bölümünde yer alan görüntüler, Akkuyu NGS tesisi kapsamındaki bina ve yapılara ait değildir. Bu görüntülerin Akkuyu NGS inşaat sahasında bulunan yolun ve özel bir alanın bir kısmına ait olduğu görülmektedir. Herhangi bir binanın temeli olmayan bu beton yüzeyin üzerinde büyük bir iş makinesinin izleri görünmektedir. Ayrıca bu tür makinelerin beton zemin ve temelin üzerine çıkması mümkün değildir” ifadesini kullandı.