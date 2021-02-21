İngiltere’nin Hızına Yetişmek Mümkün Değil! Tüm Yetişkinlere Ağustos’a Kadar Aşı Yapılmış Olacak

İngiltere, Korona Virüs aşılama çalışmalarını hızlandırıyor, tüm yetişkin vatandaşlarının 31 Temmuz 2021 tarihine kadar ilk doz Aşılamasını yapmayı hedefliyor.

İngiliz Hükümeti tarafından pazar günü yapılan açıklamada, bir önceki hedefinden bir ay önce yani 31 Temmuz'a kadar ülkedeki her yetişkine korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırmayı amaçladıklarını açıkladı.

Yeni aşılama hedefi ayrıca 50 yaşın üzerindeki veya farklı bir sağlık sorunu olan herkesin bir önceki hedef olan 1 Mayıs yerine 15 Nisan'a kadar aşılarının ilk dozunun tamamlanmasını da içeriyor. Yani böylece 15 Nisan’a kadar 50 yaşının üstündekiler ile risk grubundakiler aşılanmış olacak.

İngiltere'nin kullandığı iki aşının üreticileri olan Pfizer ve AstraZeneca, Avrupa’da stok tedarik edebilme konusunda zorluk yaşadı. Ancak bu pazar günü aşılama konusunda yeni hedeflerini açıklayan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşılamaları hızlandırmak için artık yeterli stoklarının olduğun düşündüklerini belirtti.

İngiltere'nin aşılama sürecinde hızlı davranma gayretinde bulunması 100 binin üzerinde, Avrupa’daki en yüksek korona virüs kaynaklı ölüm sayısına sahip olan bir ülke için oldukça iyi bir haber. Aralık ayının 8. gününde başlattığı aşılama çalışmalarında İngiliz Hükümeti şimdiye kadar ülkedeki yetişkinlerin neredeyse üçte birine, 17 milyonun üzerinde İngiliz vatandaşına iki doz aşıdan ilkinin yapılmasını sağladı.

İngiltere, mümkün olduğunca çok insana hızlı bir şekilde bir nebze koruma sağlamak için ikinci aşı dozlarını ilk aşıdan 3 ay sonrasına kadar erteliyor. Bu sayede daha fazla kişiye aşının ilk dozu yaptırılabiliyor. Bu çözüm yolu bazı ülkelerden tepki aldı. Aşı üreticisi Pfizer tarafından gecikmeyi destekleyecek herhangi bir veriye sahip olmadıklarına dair açıklama gelmiş olsa da bu çözüm yöntemi İngiltere hükümetinin bilimsel danışmanları tarafından destekleniyor.

Yeni aşılama hedeflerine yönelik haberler, Başbakan Boris Johnson'ın pazartesi günü açıklayacağı bir plan olan ulusal kilitlenme ile bir yol haritasını tamamlamak üzere pazar günü üst düzey bakanlarla bir araya gelmesiyle basına geldi.

Bilim adamlarının hem daha bulaşıcı hem de daha ölümcül olduğunu söylediği baskın bir korona virüs mutasyonu ile karşı karşıya kalan İngiltere, kışın büyük bir kısmını sıkı bir karantina altında geçirmişti. Barlar, restoranlar, spor salonları, okullar, kuaförler ve gerekli olmayan tüm dükkanlar kapatılırken, bakkallar, eczaneler ve paket servis hizmeti veren işletmeler hala açık.

Hükümet, ekonomik ve sosyal yeniden açılışların yavaş ve temkinli olacağını ve Nisan ayından önce gereksiz alışveriş veya açık havada sosyalleşmenin olası olmadığını vurguladı. Pek çok çocuk 8 Mart'tan itibaren okula dönecek ve huzurevleri aynı tarihten itibaren bir ziyaretçi kabul edebilecek.