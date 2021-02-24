İngiltere seyahat yasağını kaldırdı, ilk tercih Türkiye oldu!

İngiltere'de koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan yasaklara 21 Haziran 2021 tarihine kadar son verileceği bildirildi. İngilizlerin 17 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla tatil yapmak üzere yurt dışına gidebilecekleri ifade edildi.

3 ülkeye yoğun talep var

Bunun üzerine İngiltere'de yaşayan insanlar, yaz tatili için şimdiden rezervasyon yaptırmaya başladı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngilizler en fazla Türkiye, Yunanistan ve İspanya'yı tercih etti.

Site trafikleri arttı

Thomas Cook adındaki tur operatörü, İngiltere'de yasakların kaldırılacağının duyurulması üzerine site trafiğinin patlak verdiğini söyledi. İngiltere'nin popüler hava yolu firmalarından biri, yaşanan bu gelişmenin ardından bilet satışlarının yüzde 337 oranında arttığını ifade etti. Tatil paketi satışlarında da yüzde 630 oranında artış görüldüğü bildirildi. İngilizlerin en fazla Ağustos ayı, Temmuz ayı ve Eylül ayına yönelik tur paketlerine yöneldikleri öğrenildi.

Aşılama sürüyor

İngiltere'de toplu aşıma programı sürüyor. Toplu aşılama programının seyrinin, seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı tarihi etkileyeceği ifade edildi. BBC Ekonomi Muhabiri Russon, seyahat kısıtlamalarının en erken 17 Mayıs 2021 tarihine kaldırılacağını dile getirdi. Bu nedenle İngilizler, 17 Mayıs 2021 tarihinden sonrası için rezervasyon yaptırmaya başladı. İngiltere'nin toplu aşılama programında önemli bir ilerleme kaydettiği ve yakın zamanda nüfusun ciddi bir bölümünün aşılanmış olacağı ifade edildi.

Rusya ve Almanya'nın ardından İngiltere, Türkiye'ye en fazla turist yollayan üçüncü ülke oldu. 2 milyon 562 bin İngiliz, 2019 senesinde Türkiye'nin farklı noktalarında tatil yapmış, 2020 senesinde koronavirüs nedeniyle söz konusu sayı ciddi derecede azalmıştı.

"Rezervasyon taleplerinde yükseliş var"

Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Çiçek, rezervasyon taleplerinde yaşanan yükselişin kendisini göstermeye başladığını belirterek, bunun kritik bir gelişme olduğunu ifade etti. Çiçek, İngiltere'nin Türkiye ve özellikle Kuşadası için turizm bakımından önemli olduğuna dikkat çekerek, koronavirüsün olmadığı 2019 senesinde Türkiye'ye önemli sayıda İngiliz turistin geldiğini söyledi.

"Turizm sektörüne yönelik destek sürmeli"

Devlet tarafından turizm sektörüne yönelik desteğin Haziran ayına kadar devam etmesinin şart olduğuna dikkat çeken Çiçek, turizm sektörünün yaz aylarında toparlanmaya başlayacağını belirtti. Çiçek, 12 Mayıs 2021 tarihinde iç turizmin başlayacağını kaydederek, Ramazan Bayramı'yla beraber iç turizmin hareketlilik kazanacağını söyledi. Otellerin Haziran ve Temmuz aylarında dolacağını ifade eden Çiçek, bu yüzden Türkiye'ye yönelik tanıtım çalışmalarının sürmesinin şart olduğunu aktardı.

Aşılama sayesinde daha fazla turist gelecek

Turizmciler, 2021 senesinde toparlanma yaşanacağını belirterek, aşılama programlarının sayesinde yaz mevsiminde daha fazla turistin Türkiye'ye geleceğini ve hazırlıkların bu yönde yapıldığını ifade ediyor. Avrupalı turistler tarafından Türkiye'ye güvenli turizm sertifikasının etkisiyle daha fazla turistin geleceğine dikkat çekiliyor.