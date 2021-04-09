İngiltere Prensi Philip 99 Yaşında Hayatını Kaybetti!

İngiltere Kraliçesi olan 2. Elizabeth’in eşi Philip 99 yaşında hayata gözlerini yumdu. Edinburgh Dükü Prens Philip 9 Nisan 2021 tarihinde can verdi. Buckingham Sarayı konu hakkında açıklama yaptı ve 99 yaşında olan Prens Philip’in Windsor Kalesi’nde hayatını kaybettiği ifade edildi.

9 Nisan’da can veren Prens Philip’in 16 Şubat gününde Kral 7. Edward Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ifade edilmişti. Edinburgh Dükü Prens Philip, rahatsızlığının yeni tip korona virüs ile bir bağlantısı olmadığını açıklamış ve bu nedenle birkaç gününü hastanede geçirip enfeksiyon tedavisi göreceğini bildirmişti.

Kalp ameliyatı olan Prens Philip, bu ameliyat sonrasında taburcu edilmiş fakat bir süre sonra tekrardan Kral 17. Edward Hastanesi’ne götürülmüştü. Bu hastaneye 2. kez gidişinde 28 günlük bir tedavi süreci geçiren Philip, 16 Mart tarihinde ise tedavisinin tamamlandığını duyurmuştu. Geçtiğimiz aylarda ise kendisini iyi hissetmediğini belirten Prens Philip’in tedbiren hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.

Prens Philip’in Yaşamı

Prens Philip, 10 Haziran 1921 tarihinde hayata gözlerini açmış ve doğumu ile birlikte Danimarka ve Yunanistan Prensi unvanlarını almıştı. Yunanistan doğumlu prens, ihtilal ardından henüz bebek yaşlarında iken sürgün edilmişti. İngiltere, Fransa ve Almanya’daki eğitimler sonrasında 1939 senesinde 18 yaşında iken İngiliz Kraliyet Donanmasına katılmıştı. Şimdi Kraliçe olan Prenses Elizabeth ile 1934 yılında tanışan Philip, 2. Dünya Savaşı zamanında Akdeniz ve Pasifik filolarında görev almıştı. Savaş sonrasında ise Prens Philip’in o zamanlar Prenses olan Elizabeth ile evlenmesine izin verilmişti.

1947 yılında İngiliz vatandaşı olan Prens Philip, anne ve büyükbabasının soyadı olan Mountbatten’i aldı ve çift 20 Kasım 1947 senesinde evlendi. İkilinin düğününden hemen önce ise Edinburgh Dükü, Greenwich Baronu ve Merioneth Kontu unvanları verildi. Evlilikten sonra çiftin Anne, Charles, Edward ve Andrew isimlerinde 4 çocuğu oldu.