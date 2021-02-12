İngiltere Korona Varyantı Tüm Dünyaya Yayılacak: 10 Yıl Sürebilir…

Koronavirüsle mücadele konusunda dünyanın birçok ülkesi aşılara güvenirken, virüsün mutasyon geçirmiş varyantları ise korkutmayı sürdürüyor. Tüm aşılar virüsün ilk varyantı baz alınarak geliştirilirken, mutasyon geçirmiş virüsler daha fazla bulaşıcı ve daha yüksek ölüm oranı içeren, ciddi bir tehlike olarak karşımızda. İngiltere kovid-19 Genom Bilimi Konsorsiyumu Direktörü Prof. Sharon Peacock, BBC’ye yaptığı açıklamada İngiltere’nin Kent şehrinde tespit edilen kovid-19 varyantının dünyanın en baskın kovid-19 türü olacağını beklediklerini söyledi..

Virüsle mücadele 10 yıl sürebilir

Koronavirüsle mücadele konusunda çok iyimser konuşmayan Peacock, “Virüsü yendiğimiz ya da virülant (hasta edici) olmamak üzere mutasyona uğradığı zaman endişelenmeyi bırakabiliriz. Ancak geleceğe baktığımızda, bunun için yıllarca çalışmalıyız. Bence bunu 10 yıl daha yapacağız” dedi. Mutasyonlu virüse karşı aşıların etkinliği hakkında da yorum yapan Profesör, şu ana kadar İngiltere’de uygulanan aşıların, mutasyonlu virüse karşı etkili olduğunu söyledi.

İngiltere’nin güneyinde yer alan Kent şehrinde ortaya çıkan koronavirüs varyantı ilk olarak Eylül ayında tespit edildi. Mutasyonlu virüs, 50’ye yakın ülkeye yayıldı ve bunun sonucunda İngiltere, salgında ek tedbirler aldı.