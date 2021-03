İngiltere'deki Türklere "Nüfus sayımına dâhil olun" çağrısı!

Birleşik Krallık'ta 21 Mart 2021 tarihinde nüfus sayımı gerçekleştirilecek. Söz konusu nüfus sayımı ilk kez internet ortamında gerçekleştirilecek. Türklere toplumsal varlıklarına güç kazandırmak amacıyla nüfus sayımına dâhil olmaları için çağrıda bulunuldu.

"Gerçek sayınızı gösterin"

Konuya ilişkin açıklama İngiltere Türk Dernekleri Birliği'nden geldi. Açıklamada, İngiltere'de bulunan Türklerin gerçek sayısının öğrenilmesi için bunun gerekli olduğu ifade edildi. Öte yandan, Türklerin sosyal ve siyasi yaşamda daha etkin bir rol oynayabilmeleri için nüfus sayımına katılmaları gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, nüfus sayımının internet ortamında gerçekleştirileceği belirtildi. Türklerden nüfus sayımına ilişkin formu dikkatli bir şekilde doldurmaları talep edildi.

Farklı afişler sunuldu

İngiltere Türk Dernekleri Birliği, Türklerin nüfus sayımına nasıl dâhil olacakları konusunda hem Türkçe hem İngilizce afişler oluşturdu. Söz konusu afişlerin Türklere ulaştırılması için çağrıda bulunuldu.

"Access Code evinize gelecek"

2021 senesinde nüfus sayımının ilk kez dijital ortamda gerçekleştirileceği belirtilen afişlerde, evlere posta yoluyla "Access Code" geleceği ve bununla rahat bir şekilde nüfus sayımına dâhil olunabileceği ifade edildi.

Afişlerde, nüfus sayımının internet ortamında yapılacak olması nedeniyle internet erişimine sahip olmayan veya internete erişim sağlayamayanların kâğıt formu doldurmak üzere yardıma gereksinim duyacakları kaydedilerek, genç Türklerden ihtiyacı olan kişilere form doldurmaları konusunda yardımcı olmaları istendi.

"Doğduğunuz ülkeyi doğru şekilde ibraz edin"

Formda yer alan 10'uncu soruda doğum yerinin doğru bir biçimde ibraz edilmesinin kritik olduğu belirtildi. Formda bulunan 15'inci soruda ise etnik kimliğin yazıldığına dikkat çekildi. Türklerin öncelikle "E: Other Ethnic Group" kısmında yer alan "Any other ethnic group, write in" seçeneğine tıklamaları, daha sonra da "TURKISH" ifadesini yazmaları gerektiği ifade edildi.

"Anadilinizi yazın"

Formda yer alan 18'inci soruda ise anadilin belirtildiği kaydedildi. Türkçe bilen kişilerin anadil bölümüne "TURKISH" yazmaları gerektiği aktarıldı.

Form nasıl doldurulacak?

Posta yoluyla eve gelen Access Code aracılığıyla "www. census. gov.uk" adresinden nüfus sayımına ilişkin formun doldurulabileceği ifade edildi. İnternet erişimine sahip olmayan veya internete erişim sağlayamayanların ise eve posta yoluyla ulaştırılan formu dolduracakları bildirildi.

Cezası var!

Nüfus sayımına katılmanın zorunlu olduğu kaydedilen afişlerde, aksi bir durumda 1.000 Euro ceza kesildiği ifade edildi. Hizmetlerden daha iyi bir şekilde faydalanmak ve para cezasına çarptırılmamak için formların düzgün şekilde doldurulması gerektiği aktarıldı.