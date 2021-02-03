İngiliz basını: "Erdoğan'ın LGBT açıklaması protestoları artırdı"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya karşı protestolar sürerken dış basından söz konusu protestolara destek geliyor. Dış basının Türkiye'de Gezi Olayları'nı canlandırmak istediği ileri sürülüyor. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, tencere tava seslerinin duyulmaya başladığını belirterek, bunun ikinci Gezi Olayları'nın yaklaştığına ilişkin bir işaret olup olmadığını sordu. İkinci Gezi Olayları'nın Türkiye'ye ciddi derecede zarar vereceğini kaydeden Alçı, sokak hareketlerinin nedeniyle geçmişte devletlerin otoriter hale geldiğini ve eylemlerin asla istediği sonuca ulaşamadığını ifade etti. Alçı, Türkiye'nin tekrar bu şekilde bir sarmala girmemesi gerektiğini belirterek, devlet tarafından yapılan sert müdahalelerin Türkiye'de kardeşlik ve birlik ortamına zarar verdiğini ve kabileleşmeye hizmet ettiğini aktardı.

BBC Erdoğan'ın açıklamalarına işaret etti

İngiltere merkezli BBC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde kullandığı ifadeleri hatırlattı. Antalya Gençlik Kolları Başkanı Doğan'ın konuşmasından sonra açıklamada bulunan Erdoğan, gençliğin "LGBT gençliği" olarak değil, Türk milletinin tarihinde bulunan gençlik olarak geleceğe taşınacağını ifade etmişti. Erdoğan, "Siz yakıp yıkan gençlik değilsiniz. LGBT gençliği değilsiniz." demiş, söz konusu gençlere güvendiğini ve inandığını söylemişti.

"Bu açıklama protestoları artırdı"

Boğaziçi protestolarına destek veren BBC, Erdoğan tarafından yapılan bu açıklamalardan sonra protesto gösterilerinin arttığını ileri sürdü. BBC, Boğaziçi Üniversitesi protestolarının bir aydır sürdüğünü ancak tansiyonun şimdiye dek bu kadar artmadığını kaydederek, söz konusu öğrencilere destek vermek üzere ülke genelinde yeni gösteri çağrılarında bulunulduğunu iddia etti.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Reintke, LGBT bireyleri günah keçisi olarak ilan etmenin oldukça riskli bir strateji olduğunu ifade etti. Bunun Macaristan ve Polonya'da da görüldüğünü aktaran Reintke, Erdoğan ile İçişleri Bakanı Soylu'nun söz konusu stratejiyi topluma karşı uyguladığını öne sürdü. Reintke, LGBT'nin bir ideoloji olmadığına dikkat çekerek, LGBT bireylerin de suçlu olmadığını dile getirdi.

Gözaltına alınan kişilerin 79'u terörist çıkmıştı

İçişleri Bakanı Soylu, dün yaptığı açıklamada Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde polis ekiplerinin uyarılarına rağmen alanı terk etmeyen ve gözaltına alınan 108 kişiden 101'inin söz konusu üniversite ile herhangi bir bağlantılarının olmadığını ifade etmişti. Soylu, bunlardan 79'unun TKP-ML ve DHKP-C dâhil terör örgütü mensubu olduklarını kaydetmişti. Kayyum rektör atandığına ilişkin eleştirileri "faşist bir tutum" olarak nitelendiren Soylu, rektörlük makamının işgal edilmesine asla izin vermeyeceğini ifade etmişti. Soylu, tüm ülke ayağa kalksa bile buna izin vermeyeceğine dikkat çekmişti.

"Üniversiteyi bloke ediyorlar"

Kabe resminin üstüne şahmeran ve LGBT bayraklarının çizilmesine tepki gösteren Soylu, az sayıda kişinin Boğaziçi Üniversitesi'ni marjinal ideolojik merkeze dönüştüğünü belirtmişti. Soylu, söz konusu üniversite ile başarıların konuşulması gerektiğini kaydederek, şu anda üniversitenin bloke edildiğini dile getirmişti. Türkiye'de her gün ezan okunduğunu ifade eden Soylu, çoğulculuk ve demokrasi vurgusu yapanların Türkiye'nin büyük bir kesimini kışkırtmaya çalıştığını söylemişti.