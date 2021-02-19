İngiliz basını: Biden, Selman ile muhatap bile olmayacak!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden, başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri Trump yönetiminde uygulanan politikalarda değişikliğe gidiyor. Biden, Trump döneminde terk edilen global anlaşmalara ve örgütlere geri dönerken, dış politikada ilişkilerine ise oldukça farklı bir yön veriyor. Biden, Orta Doğu konusunda da Trump'a göre bambaşka bir strateji uyguluyor.

Suudi Arabistan politikası nasıl olacak?

İsrail ile ilişkilerini şimdilik bir kenara bırakan ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı, Suudi Arabistan ile ilişkileri gözden geçirdi. The Guardian'a göre Biden, artık Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile muhatap bile olmayacak. Gazetede yer alan haberde, Biden'ın yalnızca Kral Selman ile temas kuracağı ifade edildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Suudi Arabistan ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) arasındaki ilişkilerin tekrar biçimlendirileceğini söylemişti. Psaki, Suudilerin hükümete olan tavrını görmek isteyen Biden'ın ilişkilere nasıl bir yön verileceğini gözden geçireceğini kaydetmişti.

Cemal Kaşıkçı olayının etkisi mi?

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne dair rapor önümüzdeki süreçte istihbarat servisleri tarafından açıklanacak. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, İstanbul'da yer alan Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesi olayında baş şüpheli olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle Biden'ın, yalnızca Kral Selman ile temas kurmayı tercih ettiği ifade ediliyor.

Tahttaki hakkını yitirebilir

Babası tahtta bulunsa da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, fiili olarak yönetime devam ediyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, ülkesi adına liderlerle görüşmelerde bulunuyor. Fakat Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Biden'ın bu hamlesinden sonra tahtta sahip olduğu hakkı yitirebilir. İngiliz basını, Biden tarafından verilen bu kararın sembolik olmayabileceğini, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın tahtta sahip olduğu hakkı kaybetmesi için baskı oluşturulabileceğini değerlendirdi.

"Suç ortaklığını bitirmek istiyor"

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda Michele Dunne, bu kararların çok sayıda mesaj verdiğini dile getirdi. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Yemen'deki savaşta suç ortaklığını bitirmeyi hedeflediğini kaydeden Dunne, söz konusu ülkenin İran ile anlaşma sağlamaya çalıştığını söyledi. Dunne, Biden yönetimi tarafından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a yönelik bir yatırım gerçekleştirilmeyeceğini dile getirdi. İstihbarat servisleri tarafından Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin sunulacak rapordan daha derin bir endişeye sahip olunduğunu kaydeden Dunne, herkesin Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin acımasızlığını fark ettiğini söyledi.

"Kral Selman çok yaşlı"

Ali Shihabi isimli iş insanı, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın aktif olsa da çok yaşlı olduğunu ifade etti. Kral Selman'ın yönetim kurulu başkanlarına benzediğini belirten Shihabi, söz konusu ismin sıkıntılara veya günlük işlere dâhil olmadığını dile getirdi. Shihabi, Biden yönetiminin son noktayı koymak için yine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile temas kurmak zorunda kalacağını ifade etti.