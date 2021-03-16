İngiliz basını: Aşı olmayınca aşılamayı durdurdular!

Kanda pıhtılaşmaya neden olduğu ve bunun sonucunda akciğer embolisi ile damar tıkanıklığına yol açtığı iddia edilen Oxford-AstraZeneca aşısına ilişkin yeni bir gelişme yaşanmıştı. İtalya, Fransa ve Almanya, söz konusu aşının kullanımına geçici süreyle son vermişti. Fakat yetkililer, söz konusu aşının böyle bir duruma yol açtığına ilişkin herhangi bir delile ulaşılamadığını ifade etmişlerdi.

"Halkın güveni de göz önünde bulundurulmalı"

Guardian gazetesinde yer alan bir yazıda, Avrupa ülkelerinin Oxford-AstraZeneca aşısına yönelik tutumunda bilimden daha fazlasının bulunduğu iddia edildi. Söz konusu yazıda, Oxford-AstraZeneca aşısına yönelik bir karar verilirken Avrupa hükümetlerinin yalnızca bilimsel delilleri değil, halkın güvenini de göz önünde bulundurması gerektiği belirtildi.

Fransa'nın genel olarak aşılara kuşkuyla yaklaştığı kaydedilen yazıda, Almanya'nın ise Oxford-AstraZeneca aşısının 65 yaş üstü insanlara yönelik etkilerine ilişkin herhangi bir delil bulunmadığı için aşılamayı kabul etmeyen ilk ülke olduğuna dikkat çekildi. Yazıda, Almanya'nın diğer ülkelere göre daha temkinli bir şekilde hareket ettiği aktarıldı.

"Aşı olmadığı için aşılamayı durdurmak kolay"

Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımının geçici süreyle durdurulmasının nedenlerinden birinin de tedarik olabileceği ifade edilen yazıda, Avrupa ülkelerinin aşıya sahip olmadığı, İngiltere'de ise birçok aşının bulunduğu belirtildi. Yazıda, AstraZeneca şirketi tarafından tedarikte kesinti gerçekleştirildiğine işaret edilerek, taahhüt edilen aşının 3'te 1'ine yani 30 milyon doza kadar inildiği aktarıldı. Çok fazla aşıya sahip olunmaması durumunda aşılama sürecinin durdurulmasının daha kolay olduğu ifade edildi.

"Aşıyı savunmak amacıyla devreye girdiler"

Times gazetesinde yer alan haberde, 6 ülke tarafından daha Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulması üzerine söz konusu aşının savunulması amacıyla denetleyici kuruluşların devreye girdiği aktarıldı. Haberde, İngiltere'de aşılanan 11 milyon insanın MHRA tarafından incelendiği ve Oxford-AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşmasına neden olmadığı bildirildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından da söz konusu aşının savunulduğuna dikkat çekildi.

"Şaşırttı"

Daily Telegraph'ta yer alan haberde, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımına geçici olarak son verilmesi üzerine bilim insanlarının şaşkına uğradığı kaydedildi. Haberde, AB'de (Avrupa Birliği) yürütülen aşılama programının çıkmaza girdiği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 11:16