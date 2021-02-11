İndirim Yapmadığı İçin Dönerci Kadını Öldürmüştü… 7 Sene Önce de Babasını Öldürmüş!

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşanan olayda, bir dönercide akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Recep Özkan, işletmeci Kader Balcı’dan indirim yapmasını istedi. Ancak talebi reddedildi ve Özkan, üzerindeki bıçakla Balcı’ya saldırdı. Aldığı darbelerin ardından yere düşen Balcı ağır yaralanırken çevredekiler ses duymalarının üzerine olay yerine geldi ve Özkan’ı etkisiz hale getirdi. Balcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

‘Param yoktu, indirim talep ettim ama kabul etmedi’

‘Çocuklarım görmesin beni’ demiş…

Özkan, polise verdiği ifadede “Param yoktu indirim talep ettim ama kabul etmedi. Bunun üzerine sinirlenip, saldırdım” dedi. Ancak Özkan’ın üzerinden 170 TL çıktı. Bununla birlikte Özkan’ın yüzde 41 oranında akli dengesinin bulunmadığı ve 2014 yılında da babasını öldürdüğü, bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıktığı öğrenildi.

Olayın tanıklarından esnaf Ertan Türk, konuyla ilgili açıklamasında “Gittiğim de kadın yerde yatıyordu. Bıçaklanmıştı, baygındı. 112'yi aradım, yol tarifi için dışarı çıktım. Şahsı salmadık, kaçmasın diye sandalyeye oturttuk, tepkisizdi polisleri aradım. Polisler geldi, teslim ettik. Kadın ölmeden önce, 'Abi çocuklarım görmesin beni' dedi. 'Tamam abla konuşma sakin ol' diyerek, ambulansın gelmesini bekledik. Hastayım diye sokakta gezen ruh hastası birinin böyle bir olayı yapması, yavrularını öksüz bırakması son derece yanlış. Sözün bittiği yer, bir hiç uğruna. Çok iyi, kendi halinde bir bayandı. Bu şekilde elini kolunu sallayarak cinayet olursa, kan donduracak bir şey” dedi.