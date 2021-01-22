İnce, yeni partisi için İYİ Partililer ile temasta!

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) ile sorun yaşamasının ardından Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, yeni bir siyasi parti kurmak üzere harekete geçmişti. İnce'nin 1 Mart günü CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa edeceği öğrenilmişti. İnce, yeni kuracağı siyasi partiye CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) birçok vekilin katılacağını söylemişti.

İnce'nin yeni siyasi partisi için İYİ Partili vekillerle temasa geçtiği iddia edildi. Söz konusu partiden istifa ederek ayrılan İsmail Koncuk ve İsmail Ok'un İnce ile görüşmelerde bulunduğu ileri sürüldü. Ayrıca, çok sayıda İYİ Partili vekilin de İnce'nin kuracağı siyasi partiye katılmak istediği belirtildi.

Millî parti hedefi

Yakın zamanda CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa edecek olan İnce'nin HDP'den (Halkların Demokratik Partisi) uzak, teröre karşı kararlı duruş sergileyen millî bir siyasi parti oluşturmayı amaçladığı kaydediliyor. Ayrıca, söz konusu siyasi partiye ait logonun büyük bir kısmının tamamlandığı ifade ediliyor. Partinin genel merkezi için Çankaya'da bir binanın tercih edildiği belirtiliyor. Söz konusu binada hazırlıkların tamamlanmasının ardından faaliyetlerin burada yürütüleceği aktarılıyor.

İnce, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) yönetimi ile görüş ayrılığına düşmesinin ardından Türkiye'de önemli düzeyde muhalefet sorunu yaşandığına dair bir açıklamada bulunmuştu. Ana muhalefet partisinde grup başkanvekillerinin Kılıçdaroğlu tarafından atandığına dikkat çeken İnce, söz konusu partinin kurultayında konuşma yapabilmek için ciddi bir çaba harcanması gerektiğini söylemişti.

İnönü'nün kurultayları yaşına rağmen günlerce takip ettiğini hatırlatan İnce, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını yapmasının ardından hemen kurultaydan ayrıldığı gerekçesiyle eleştirmişti. Bunun üzerine İnce, 4 Eylül'de Memleket Hareketi'ni başlatmıştı. Memleket Hareketi'nin kadrosunda Atatürk düşmanlarına asla yer verilmeyeceğini belirten İnce, partinin kadrosunda bulunacak isimlerin akla ve bilime göre hareket edeceklerini ifade etmişti. İnce, kuracağı partinin dil, din ve ırk ayrımcılığına karşı bir duruş sergileyeceğini kaydetmişti.

Yeni bir parti kuracağını duyurmuştu

İnce, yeni bir siyasi parti kurmak için hazırlık yaptığını ifade etmişti. Söz konusu partinin tüzüğü için Avrupa'daki birçok siyasi partinin tüzüğünün araştırıldığını belirten İnce, genel başkanın üyelerle birlikte seçileceğini duyurmuştu. İnce, kuracağı partinin aidat ödeyeceğini ve hiçbir şekilde Hazine'nin parasıyla geçinmeyeceğini söylemişti. Küçük bir parti kuracağını duyuran İnce, hesapların şeffaf bir şekilde ortada olacağını söylemişti. İnce, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) hataları nedeniyle Cumhurbaşkanı seçilmediğini ifade ederek, bunun için tekrar aday olacağını belirtmişti.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 10:23