İmamoğlu Duyurdu: Bez, Mama ve Beşik Yardımı Geliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoksul ailelere belediye tarafından yeni bir yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu. İmamoğlu, yenidoğan bebeği olan ailelere hayırseverlerin desteğini alarak 3-4 aylık bez, mama, kıyafet ve beşik desteği verileceğini aktardı.

Ailelere hangi yardımlar verilecek?

İBB’nin bağış kampanyası engellenmişti

Halk TV yayınına katılan Ekrem İmamoğlu, kent yoksulluğunun artışına dikkat çekti ve yoksul aileler için yeni bir yardım kampanyası başlatılacağını duyurdu. İmamoğlu, yeni doğan bebeği olan aileler için birkaç aylık bir yardım sunacaklarını ve bu yardım paketi içinde bebek bezi, mama, giysi, beşik gibi temel ihtiyaç ürünlerinin bulunacağını aktardı. İmamoğlu, İBB’nin bebek bezi, mama ve beşik yardımlarına nasıl başvurulacağını ise henüz açıklamadı ancak önceki kampanyalar gibi online başvuru ya da sosyal yardımlar üzerinden yardımlar sunulacak.

Geçtiğimiz yılın ilk aylarında, koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan aileleler için “Birlikte Başaracağız” adlı bir yardım kampanyası başlatan İBB, kısa süre içinde milyonlarca lira bağış almıştı ve yardıma muhtaç kişilere yardım yapıldı. Ancak kampanya, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile donduruldu ve paraların toplandığı banka hesapları donduruldu.