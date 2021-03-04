ILO Pandemide Evden Çalışanlara İlişkin Rapor Yayımladı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), koronavirüsün bütün dünyada yaygınlaştığı dönemde tüm evden çalışmanın yaygınlaştığı bu dönemde bu konuya ilişkin kapsamlı bir rapor hazırladı. Rapor, pandemi sonrasında da büyük ölçüde yaygınlaşması beklenen evden çalışmaya modeline önemli tespitler içeriyor. Evden çalışma, koronavirüs ile hayatımıza daha fazla girse de 25 yıllık bir tarihi var. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) bu sebeple, dünya çapında araştırma yaptı. Yapmış olduğu bu araştırmalara dayanarak "Evde çalışma: Görünmezlikten İnsana Yakışır İşe-2021" başlıklı konuya ilişkin bir rapor yayımladı.

Yayınlamış olan rapora göre, “Evden İçeri Bir Dünya: Türkiye’de Ev-Eksenli Çalışanlar” başlıklı bir Türkiye’ye bölümünü de içeriyor.

Türkiye'de evde çalışmaya ilişkin raporda iki kategori altında değerlendiriyor:

Kadınların özellikle tekstil ve konfeksiyon gibi geleneksel sektörlerde ev-eksenli çalışarak parça başı iş yapması ve son yıllarda genç profesyonellerin evde serbest olarak çalışması.

Evden Çalışan Kişiler Sosyal Güvence ve Korumadan Uzak Çalışıyor

Raporda yer alan bilgilere göre evde çalışmanın hangi sosyo-ekonomik grup içinde yer alıyorsa alsın sosyal güvence ve korumadan uzak bir çalışma biçimi olarak gerçekleşmekte olduğu belirtiliyor.

Serbest şekilde çalışanlar, daha kısa saatler içerisinde çalışmak için evde çalışmaya başlamış olsalarda iş akışını ve gelirlerini güvence altına almak için yine uzun saatler çalışmak zorunda kalıyor.

Aracı Kişi Çok Ücret Alıyorlar

Parça başına olan ücretlerin belirlenmesinde ise ev-eksenli olan çalışanların bir pazarlık gücünün olmaması öne çıkıyor, ayrıca bu çalışanlar kendilerine işi getiren aracılara yüksek komisyon ödemek zorunda kalıyorlar.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), gerek endüstriyel ev-eksenli çalışmada, gerekse net üzerinden freelance çalışmada kayıt dışı istihdamın hakim olduğunu vurguluyor.

Bu da evde çalışan kişilerin karşılaştıkları en yaygın problemlerden birinin sosyal güvenlik ve sağlık sigortasından eksik kalmasına olmasına neden oluyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 22:27