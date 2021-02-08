İlkokullar Haftada Kaç Gün Olacak? Okullar Ne Zaman Açılıyor MEB Son Dakika Gelişmeleri

Salgın nedeniyle çocuklarımız uzun zamandır okul ortamından uzaklar. Yüz yüze eğitimin yerini tutamasa de evlerden ve bilgisayarlar üzerinden çocuklarımız eğitim görüyor. Fakat bu yeterli olmuyor. Özellikle çalışan veliler çocuklarıyla yeterince ilgilenemediği için derslerinden geri kalmasından korkuyor. Yine evinde internet olmayan ya da teknolojik aletleri olmayan vatandaşlarımız zor dönemler yaşıyor. Bu nedenle de okulların ne zaman açılacağı ve haftada kaç gün olacağı merak edilen bir soru. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise bu konuda son dakika açıklamaları yapmıştı.

Geçen günlerde açıklama yapan Sayın Bakan Selçuk, 15 Şubat itibari ile önce köy okullarının açılacağını duyurmuştu. Detaylar ise gelmeye devam ediyor.

15 Şubat tarihinde köy okulları birlikte kademeli olarak ülke genelinde yüz yüze eğitime geçiş başlayacak. Fakat özellikle anne – babalarımız ayrıntıları merak ediyor.

KÖY OKULLARI

15 Şubat itibariyle birleştirilmiş sınıf uygulaması bulunan okulların tamamı ile birlikte köy ve benzer az nüfuslu bölgelerdeki ilkokul başta olmak üzere, ortaokul ve anaokulları tamamen açılacak. Bu eğitim kurumlarında haftanın beş günü eğitim kesintisiz olarak devam edecek.

1 MART

1 Mart itibariyle de ilkokullar başta olmak üzere yüz yüze eğitime geçilecek. 8 ve 12.sınıflar da sınav yılları olması nedeniyle yüz yüze eğitim görecekler.

1 Mart itibariyle öğrenciler ise okullara ilk etapta sadece 2 gün gidecekler. 8 ve 12.sınıflara dair derslerin başlangıç ve bitiş saatleri ise okullar tarafından belirlenecek. Derslerin ise 30 dakika olacağı duyuruldu. Teneffüsler ise öte yandan 10 dakika sürecek.

UZAKTAN EĞİTİM DE DEVAM EDECEK

Bu etapta uzaktan eğitime de devam edilecek. İlk okul öğrenciler matematik, hayat bilgisi, Türkçe ve İngilizce derslerini okullarda alacak. 4.sınıflar bu saydığımız derslere ek olarak din kültürü ve ahlak bilgili dersini alacaklar.

Süreç boyunca ise öğrenciler beden eğitimi, müzik ve resim derslerini uzatan eğitim kapsamında alacaklar.

SINAVLAR ÖNCELİK OLACAK

Özellikle de 8 ve 12.sınıfların sınav yılları olduğu öğrencilere verilen eğitim de sınav odaklı olacak.

12.sınıf öğrencileri alanlarına göre daha ağırlıklı dersler alacak. Örneğin sayısal öğrencileri matematik ve fen bilimleri olan dersleri ağırlıklı olarak yüz yüze eğitimde alacakken sözel öğrenciler için edebiyat ağırlık dersler yüz yüze eğitimde verilecek.