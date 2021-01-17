İlkokul, Ortaokul, Lise Karne Notu Nasıl Verilecek? Milli Eğitim Bakanı Açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı yarıyıl tatilinin 22 Ocak 2021 tarihinde başlayacağını duyurmuştu ve bir dönemin bitmesine az bir zaman kadar karne dağıtımı ve notlaması ile ilgili detayları kamuoyuna açıkladı.

81 ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda 4. Sınıflarda ve tüm ortaokul sınıflarında yapılan yüz yüze sınavların karne notunu etkilemeyeceği ve değerlendirmelerin buna göre yapılmayacağı açıklandı. Ancak dileyen veliler talepte bulunarak söz konusu sınıflardaki öğrencilerin sınav notlarını karnesine yansıtabilecek.

İlkokul 1,2,3 sınıfların karne notları öğrencilerin gelişim düzeyi, başarıları ve öğretmen rehberliğinde ders etkinliklerine katılım puanları baz alınarak hesaplanıyordu. Pandemi süreci nedeniyle ortaokul 5,6,7 ve 8. Sınıf öğrencileri ve lise 9, 10, 11, 12. Sınıflar için karne puanlama sisteminde değişiklik yapıldı. Peki ortaokul ve liseler için karne notları neye göre hesaplanacak?

İLKOKUL 1,2,3 VE 4. SINIF KARNE NOTLARI NASIL VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklama ile ilkokul 1,2 ve 3. Sınıfların dönem sonu işlemleri yönetmelikte olduğu gibi devam edeceğini belirtti. İlkokul öğrencileri karne notlarını başarı durumu gelişim düzeyleri ve ders içi etkinlikleri katılım puanlarına göre alacaklar.

Söz konusu sınıflardaki öğrencilerin karnelerinde “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirmeli” ifadeleri bulunacak.

4. Sınıf ilkokul öğrencilerinin karne puanları ise uzaktan eğitim süreci boyunca yapılan ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması alınacak ve bu şekilde 1. Dönem sonu puanı hesaplanmış olacak.

ORTAOKUL 5,6,7 VE 8. SINIFLARA KARNE PUANI NEYE GÖRE VERİLECEK?

25 Aralık tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ortaokul öğrencilerinin yüz yüze eğitim almaya başladığı tarihte yapılan sınavlar karne notu olarak değerlendirilecekti.

Milli Eğitim bakanlığının yaptığı yeni açıklama ile öğrencilerin girdiği yüzyüze sınavların karne puanlamasında etkili olmayacağı belirtildi. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin karne notları ders etkinliklerine katılım puanları ve yapıldıysa proje puanlarının aritmetik ortalamasına göre hesaplanacak.

LİSE ÖĞRENCİLERİ NASIL KARNE ALACAK?

2020-2021 eğitim öğretim yılının 1. Döneminin biteceği 22 Ocak tarihinde lise 9,10,11 ve 12. Sınıf öğrencileri karne alamayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, lise öğrencilerinin karne notu hesaplaması ikinci dönem yapılacak olan yüz yüze sınavlarla belirlenecek. Okullarda uzaktan eğitim devam ederse ya da yüz yüze eğitim başlarsa sınav tarihleri duyurulacak.