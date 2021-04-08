İlk Sahur Ne Zaman 2021? Ramazan Ayı Ne Zaman Başlayacak?

Ramazan ayına sayılı günler kala Müslüman alemi araştırmalar yapmaya başladı ve ilk sahurun hangi güne geleceğini merak etti. 2021 yılında Ramazan ayının başlangıcı ve ilk sahura ne zaman kalkılacağı merak konusu oldu. İlk orucun hangi gün tutulacağını araştırmaya başlayan vatandaşlar 11 ayın sultanı ile ilgili internete başvurdu. Peki ilk oruç hangi gün, ne zaman tutulacak ve ilk sahur ne zaman? İşle milyonlar tarafından merak edilen soru, ilk orucun ne zaman tutulacağı hakkında detaylı bilgiler ve sorunun yanıtı haberimizin devamında yer almaktadır.

Ramazan ayı, herkesin bildiği gibi İslam alemi için senenin en önemli dönemlerinden bir tanesi. Bu önemli zamana sayılı günler kalması Müslümanlar arasında heyecanı arttırırken ilk orucun hangi gün tutulacağı ve ilk sahurun ne zaman olduğu araştırılmaya başlandı.

2021 İlk Sahura Ne Zaman Kalkılacak? 2021 İlk Sahur Hangi Gün?

Milyonlarca Müslüman çok değerli olan Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte ilk sahura ne zaman kalkılacağını merak edip araştırmalar yapmaya başladı. 2021 İmsakiye bilgilerine göre 12 Nisan Çarşamba gecesini 13 Nisan Perşembe gününde ilk sahur yaşanacak.

İstanbul ilinde ilk sahur 04.50’ye kadar olacak iken ilk iftar saati ise 19.48 olarak açıklandı. Başkent Ankara’da ise 04.38 ilk sahur saati olarak açıklanırken 19.31 ise ilk iftar saati olarak kaydedildi. Adana ili 04.36’da ilk kez sahura kalkacak ve saat 19.18’de ilk iftarlarını yapacak. Antalya’da ise 04.55’te ilk sahur yaşanacak iken 19.37’de oruçlar açılacak.

İstanbul’da Son Sahur Saat Kaçta Olacak?

İstanbul kentinde son sahur zamanı saat 20:21 olarak imsakiyede açıklanmıştır. 12 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul şehrinde 2021 senesi Ramazan ayının son iftar zamanı saat 20:21’de gerçekleşecektir.