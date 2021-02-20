İlk Cemre Düştü Mü Cemre Nereye Düşer? Cemre Düşmesi Ne Demektir

Cemre düşmesi havaların ısınacağına işaret eder. Cemre düşmesi baharın müjdecisidir. Peki, bu yıl cemre düştü mü? Geç gelen soğuklar uzun sürecek bir kışın habercisi oldu. Halk hevesle cemrenin düşmesini bekliyor. Bazı kişiler ise cemrenin ne olduğundan habersiz. Gelin birlikte cemre hakkında bilgi sahibi olalım.

Cemre ne demektir?

Cemrenin kelime anlamı “kor halindeki ateş”tir ve Arapça kökenli bir kelimedir. Türk Dil Kurumu tarafıdna verilen açıklamaya göre ise cemre düşmesi şubat ayında birer hafta arayla meydana gelir. İlk önce cemre havada sonra suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişidir anlamına gelmektedir. Kendi toplumumuza baktığımızda ise halka göre ise cemre havayı, suyu ve toprağı ısıtan bir güçtür.

Cemre ne zaman düşer? Cemre nereye düşer?

Cemrenin birer hafta arayla, sırasıyla önce havaya, sonra suya ve en son olarak da toprağa düştüğüne inanılır. Cemre üç tanedir ve birincisi 19-20 Şubat tarihleri arasında havaya düşer. İkincisi 26-27 Şubat tarihleri arasında suya düşer. Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşer.

Cemre gerçekten düşer mi? Cemre düşünce ne olur?

Bahar ayları yaklaştığında ve havalar ısınmaya başladığında halk “cemre düştü” der. Fakat gerçekten herhangi bir şey düşmekte midir? Düşerse nereye düşer ve cemreyi görebilir miyiz? Çoğu insan “cemre düştü” sözlerini duyduğunda gerçekten bir yerlere bir şeylerin düştüğünü düşünmektedir. Lakin geçmişten beri kullanılagelen “cemre düşmesi” ifadesi büyüklerimizin anlaşılması daha kolay hale gelmesi adına kullandığı bir tabirdir. Kor halindeki ateşin havaya, suya ve toprağa değmesi tasviriyle havaların ısınması kafada canlandırılabilir. Cemrelerin düşmesiyle kıştan bahara geçişi temsilen Kasım günlerinden Hızır günlerine geçilir. Anadolu’da yaygın olan geleneksel halk takvimince yıl Kasım günleri ve Hızır günleri olarak ikiye bölünmüştür.

CEMRE OLAYININ TARİHÇESİ

Cemre düşmesi olayı Arap kültüründen bizlere gelmektedir. Araplar eski zamanlarda sıcak aylarda yüksek yerlerde, soğuk havalarda ise alçak yerlerde yaşayan bir topluluktur. Düzlük yerleri tercih eden Araplar, yaşadıkları bu düzlüklerin ortasına çadırlar kurmuşlardır. Kış gelip havalar soğuduğunda çadıra yakın olan yerlerde 3 adet ve her biri farklı amaca yönelik ateşler yakarlardı. Birinci ateş insanlar için, ikincisi ve üçüncüsü de hayvanlar için yakılırdı. Kışın bitmesine doğru havalar ısınmaya başladığında ateşler teker teker söndürülürdü. Bu şekilde hava ısınması olayına cemre düşmesi denmektedir.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021, 15:52