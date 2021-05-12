İlber Ortaylı: Filistinliler İhanetinin Bedelini Ödemekte

İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik yapmış olduğu saldırılara yönelik Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlber Ortaylı bazı açıklamalarda bulundu ve Osmanlı'ya başkaldırıp ihanetlerde bulunan Filistin'in bu ihanetini malı ve canlı ile ödediğini söyledi. Kötü Yönetim ve yolsuzluklara karşı Türkiye'nin dünyayı fethetmeye devam ettiğini açıklayan Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Ortaylı, tüm dünya ülkeleri ülkemizin bu gelişmesinden rahatsızlık duyuyor ve kötü olarak tanımlanan üniversitelerimizde bile verilen eğitim Avrupa'nın kat kat üzerindedir şeklinde açıklamalarda bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmiş olan şehir konferansları kapsamında fuar Kültür Merkezi'nde tarihi “Misyonumuz ve Türkiye” konulu bir konferans veren Ortaylı, 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmetmiş olan Osmanlı'nın Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne önemli bir misyon yüklediğini açıkladı. Geçmiş zamanlarda Osmanlı İmparatorluğu'nun fethetmiş olduğu topraklarda bugün hala Osmanlı Devleti'nin izlerinin olduğunu belirten Profesör Doktor İlber Ortaylı konu ile ilgili ifadeler kullandı.

Filistin'in Osmanlı'ya yapmış olduğu ihanetin bedelini canı ve malı ile ödediğini açıklayan Prof. Dr. İlber Ortaylı, koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun o dönemde başı olan yöneticilerin basiretsizliği sebebi ile sürekli küçüldüğünü ve sosyal bilimlerde kaçınılmaz diye bir şeyin olmadığını belirtti. Diğer taraftan Lübnan'ın ayrılmasının ise dönemin yöneticileri tarafından kaçınılmaz olarak değerlendirildiğini belirten Ortaylı, bugün ne yazık ki Osmanlı İmparatorluğu'nun varisi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatları üzerlerine yükselmiş olan tarihi misyonu bilmiyorlar. Diğer Türk aydınları dünya tarihini bilmez ise Türkiye Cumhuriyeti bir yere gidemez şeklinde açıklamalarda bulunuldu.

Profesör Doktor İlber Ortaylı dünyanın dört bir yanında yaşayan Türklerin okullar ve fabrikalar açtıklarını Türk kitabının her yıl geliştiğini anlattı. Bugün görülmekte olan kötü yönetim mekanizmalarına ve bütün yolsuzluklara rağmen Türkiye dünyayı fethetmeye devam ediyor şekilde ifadeler kullanıldı. Türkiye'de bulunan gelişmiş üniversiteler gelişmiş organize Avrupa'nın hiçbir yerinde hiçbir ülkesinde yoktur şeklinde açıklamalar yapıldı.