İl Sağlık Müdürü açıkladı: İstanbul tedbirlerin esnetilmesine hazır!

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede yerinde karar süreci başladı. İller risk durumlarına göre 4 kategoriye ayrılacak. Yani artık kısıtlamalar il bazında kaldırılacak. Bunun için vaka sayılarına ve aşılamada gelinen son duruma bakılacak. Peki İstanbul tedbirlerin esnetilmesine hazır mı?

Konu hakkında açıklamada bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, söz konusu şehrin koronavirüsle mücadelede şu anda iyi bir konumda olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Memişoğlu, hasta sayılarının azaldığını belirterek, dolayısıyla yoğun bakım servislerinde yatan hasta sayısının da azaldığını dile getirdi. Türkiye'nin insan gücü, teknolojik donanım ve sağlık imkânları bakımından çok gelişmiş olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Prof. Dr. Memişoğlu, ülkemizin bu süreci başarıyla yürüttüğünü ifade etti.

"Yükselme olasılığı var"

Prof. Dr. Memişoğlu, Türkiye'de koronavirüsün seyrinin azalmaya başladığını ancak yeniden yükselme olasılığının bulunduğunu kaydederek, bu nedenle önlemlere dikkat edilmesi çağrısında bulundu. Vatandaşların bu süreçte hem ekonomik hem de psikolojik anlamda baskı altında kaldıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Memişoğlu, İstanbul'da koronavirüsün seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"İstanbul artık hazır"

Prof. Dr. Memişoğlu, 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla İstanbul'un tedbirlerin esnetilmesine hazır olduğunu belirterek, esnafın dükkânlarını açabilmesini ve öğrencilerin de okullarıyla, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tekrar buluşabilmesini istediklerini söyledi. Gereken bütün hazırlıkları yaptıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Memişoğlu, İstanbul'da koronavirüs vakalarının azaldığını ancak bunun sürdürülebilmesi için önlemlere uyum gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

"Tedbirlere uyulursa ve aşılama düzenli yapılırsa sıkıntı olmaz"

Prof. Dr. Memişoğlu, maske, temizlik ve mesafe tedbirlerine riayet edilmesi ve aşılamanın da düzenli olarak yapılması durumunda Mart ayı itibarıyla İstanbul'da tedbirlerin esnetilmesine bir sıkıntı yaşanacağını düşünmediğini söyledi. Bu kararın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından alınacak olan görüşlere göre verileceğini kaydeden Prof. Dr. Memişoğlu, koronavirüs tablosunu sürekli değerlendirdiklerini ifade etti.

"Üçüncü dalganın yaşanma ihtimali var"

Prof. Dr. Memişoğlu, İstanbul'da üçüncü dalganın yaşanma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, tahminlerin bilimsel veriler doğrultusunda yapıldığını söyledi. Düşme ve yükselme eğiliminin Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan elektronik altyapı ile ölçüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Memişoğlu, 1 Mart 2021 tarihinden Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan duyuruya göre kademeli normalleşmeye geçileceğini hatırlattı.

"Uyumdan memnunuz"

Prof. Dr. Memişoğlu, insanların tedbirlere olan uyumundan memnun olunduğunu belirterek, koronavirüsle mücadelenin sürekli olarak kapatma ve yasaklarla yürütülemeyeceğini ve tedbirlerin belirli kriterler kapsamında esnetilebileceğini kaydetti.

İstanbul'da koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul'da 8-14 Şubat 2021'de her 100 binde 60,19 koronavirüs vakası tespit edildi.

İstanbul'da aşılama durumu

İstanbul'da 20 Şubat Cumartesi günü saat 15.40 itibarıyla 1.060.001 kişiye koronavirüs aşısı uygulandı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 869.046 oldu. İkinci doz uygulanan kişi sayısı ise 190.955 oldu.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021, 15:53