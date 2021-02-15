İkranur Tirsi cinayetinde flaş gelişme: Katil 14 yaşındaki amcası çıktı!

İkranur Tirsi cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. İkranur'un katili 14 yaşındaki amcası çıktı.

Olay, Giresun'un Bulancak ilçesinde 27 Haziran 2020 tarihinde meydana geldi. 7 yaşındaki İkranur, İcilli Köyü'ne bağlı Kıran Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında kuzeni ve kardeşiyle beraber oynuyordu. İkranur, daha sonra büyükbaş hayvanların yer aldığı alana gitti. İkranur'un geri dönmemesi üzerine hemen kuzeni ve kardeşi ailesinin yanına giderek bilgi verdi.

Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin çocuğu olan İkranur için etrafta arama yapıldı ancak bu aramadan bir sonuç çıkmadı. Bunun üzerine jandarma ekiplerine ihbarda bulunuldu. Jandarma ekipleri, İkranur'u bulmak için hemen İcilli Köyü'ne geldi. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerince hızlı bir şekilde arama faaliyetleri başlatıldı. 7 yaşındaki İkranur, 370 hektarlık bir bölgede arandı. 150'ye yakın kişiden oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen arama kapsamında termal kameralar, drone, kadavra ve iz takip köpekleri kullanıldı.

Üç gün süren arama faaliyetlerinin ardından İkranur'un cansız bedeni, evine yedi kilometre mesafede bulunan Adaköy Deresi'nde bulundu. Bunun üzerine Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet kuşkusu nedeniyle çok yönlü tahkikat başlatıldı.

İtiraf etti

Tahkikatın sona ermesi üzerine İkranur'un ölümüne ilişkin 12 Şubat Cuma günü 7 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. İkranur'un üç halası, amcası ve dedesi dâhil 7 kişiye yönelik sorgulama işlemleri sona erdi. Amca S.T.'nin sorgulama işlemleri sırasında İkranur'un öldürdüğüne dair itirafta bulunduğu bildirildi. Amca S.T.'nin 14 yaşında olduğu ortaya çıktı.

Müge Anlı duyurdu

Müge Anlı, amca S.T.'nin itirafını bugün duyurdu. Anlı, Tirsi ailesinden geçen gün 7 kişinin gözaltına alındığını hatırlatarak, hala A.T. ile amca S.T.'nin 15 Şubat Pazartesi günü adliyeye gönderildiğini bildirdi. Anlı, amca S.T.'nin İkranur'un öldürdüğüne ilişkin itirafta bulunduğunu ifade etti.

Boğarak öldürmüş

Amca S.T. sinirlendiği gerekçesiyle İkranur'u boğarak öldürdüğünü söyledi. 14 yaşında olduğu tespit edilen S.T. daha sonra ablası A.T. ile beraber İkranur'un cansız bedenini dereye attığını itiraf etti. Bunun üzerine S.T. "cinayet" suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. S.T.'nin ablası A.T. de "yardım ve yataklık etmek ile kanıtları ortadan kaldırmak" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.

Tutarsız ifadeler kullanmıştı

Amca S.T.'nin Müge Anlı'nın programında İkranur cinayetine ilişkin tutarsız açıklamalarda bulunmuştu. Muhabir, "Siz hayvan otlatırken İkranur yanınıza gelmiş." demişti. Amca S.T. ise böyle bir şeyin olmadığını, erik ağacının yakınlarında İkranur ile kardeşi ve kuzeni oynarken köpeklere karşı uyarıda bulunduğunu, daha sonra da eve yemek yemeye gittiğini söylemişti.