İkranur Cinayeti: Katil Amca ve Hala, İfadesinde ‘Canlansın Diye Suya Koyduk’ Demiş

7 yaşındaki İkranur’un ölümünün arkasındaki sır perdesini aralamak için, ekipler uzun bir süredir çalışma yürütüyordu. Müge Anlı’ya da çıkan cinayet, İkranur’un 14 yaşındaki amcası S.T.’nin itirafının ardından çözülmüştü. S.T. ve İkranur’un halası Ayşe Çakır önceki gün tutuklandı.

‘Oynarken düştü, nefessiz kaldı’

Ayşe Çakır, yaşananları şöyle anlattı:

"Kardeşim S. inek otlatıyordu. Yemek için eve gelmişti. Sonra beni İkranur’un cesedinin yanına götürdü. Gittiğimizde İkranur sırtüstü yatıyordu. ‘Ne oldu?’ diye sordum. S. de bana ‘Oynarken düştü, nefessiz kaldı’ dedi. S.’ye bir tokat attım. Eğilip baktığımda İkranur’un nefes almadığını fark ettim. Evdekilerden ve abimden korktuğumdan dolayı hastaneye götürmeye cesaret edemedim. Kardeşim S. de ‘Evdekilere haber vermeyelim, abim beni çok pis döver’ dedi. Kimseye haber vermedik. Kardeşime bir çuval alıp gelmesini söyledim. İkranur’u çuvalın üstüne koyduk. Ben ön taraftan S. de arka taraftan çuvalı tutuyordu. Sonra dereye indirdik. Suyun az olduğu yere İkranur’u koyduk. Belki su değince uyanır dedik. Hareket edip etmeyeceğini görmek için biraz bekledik. İkranur hareket etmeyince suyun az olan kısmına İkranur’u bırakıp gittik. İkranur’u taşıdığımız çuvalı da ben bir kenarda çalılar ile yaktım. Sonra inekleri alarak eve gittik.”

Katil amca: ‘Bana dil çıkardı, sırtına vurdum’

14 yaşındaki amca S.T. ise çapraz sorguda, yaşananları anlatırken ifadesinde, “İkranur bana dil çıkardı. Sırtına vurdum, ağlamaya başladı. Ağzını ve burnunu elimle 2-3 dakika kapattım. En son elleri çırpınıyordu sonra hareketsiz kaldı” dedi.

Üç gün boyunca kayıp olan İkranur’un cansız bedeni dere kenarında bulunmuş, incelemenin ardından ölümün arkasında bir cinayet olduğu ortaya çıkarılmıştı.