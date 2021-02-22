İkna oldu, annesine kavuştu!

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışması neticesinde bölücü terör örgütü PKK'dan kaçarak Mardin'in Nusaybin ilçesine gelen örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubu ailesiyle buluşturulurken, anne gözyaşlarına hakim olamadı.

Mardin'de PKK bölücü ve silahlı terör örgütüne yönelik planlandığı gibi başarıyla devam eden operasyonlar vesilesiyle güven ve huzuru tesis eden kahraman güvenlik güçleri, evlatları PKK terör örgütü tarafından zorla ya da kandırılarak dağa kaçırılan ailelerle görüşerek çocuklarına kavuşmaları için büyük çaba gösteriyor.

İkna çalışmaları çerçevesinde Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmayla YPG/PKK bölücü terör örgütü bünyesinde bulunan Ş.Y'nin, bölücü terör örgütünden kaçtıktan sonra 17 Şubat 2021 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesine ulaştığı ve güvenlik güçlerine burada teslim olmasının sağlandığı bildirildi.

Ş.Y, işlemleri devam eden Mardin Emniyet Müdürlüğü TEM'de (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) anne ve babasıyla buluşturuldu.

Bir araya gelen aile duygu dolu dakikalar yaşadı.