İkizler Burcu Nisan 2021 Burç Yorumu

2021 senesinin Nisan ayı ikizler burcu için oldukça önemli bir zaman dilimi olacak. Aşk ilişkileri ve sosyal yaşam bahar mevsiminde önemli etkiler altında kalırken farklı konular da Nisan ayında kendini gösterebilir. Bahar mevsiminin ikinci ayında İkizler burcunu çeşitli organizasyonlar ve davetler gibi insan ilişkilerinin artacağı toplantılar beklerken sosyal hayat da hızlanacaktır. İkizler burcunun yönetici gezegeni olan Merkür'ün geri hareketinde olması ise 15 Nisan'a kadar değişiklikler yapılmasına sebep olacaktır. Bu da gizli saklı kalmış konuların açığa çıkmasını beraberinde getirebilir.

Kariyer konusunda da ikizler burcu Nisan ayında önemli bir zaman dilimi yaşarken iş arkadaşları tarafından yapılan dedikodulara maruz kalabilir. Gizlilik ikizler burcunun korumaya çalıştığı bir değer olmalı ve buna dikkat edilmelidir.

Venüs'ün boğa burcuna geçişi ise ikizler burcunu önemli etkiler altında bırakacaktır. Aşk ve ilişkiler ile ilgili olan konularda bazı sorunlar ile karşılaşmak mümkün olabilirken mantıklı davranmak sorunların çözüme kavuşmasını sağlayacaktır. Bu dönemde çeşitli olaylardan soyutlanmak isteyen ikizler burçları kendilerine zaman ayırmak için mükemmel bir süreç içerisinde olacaktır. Zaman zaman stresten uzaklaşmak istenebilir ve dinlenmek adına uzak yerlere seyahat edilebilir. Bunun yanı sıra ikizler burçları yakın dostları ile olan ilişkilerine de dikkat etmeli ve sınırlarını çizmelidir.

16 Nisan tarihinde Koç burcunda gerçekleşecek olan yeni ay ise ikizler burçlarını şanslı bir etki altında bırakacaktır. Yeni bir aşk koç burcunda gerçekleşecek olan yeni ay ile gündeme gelebilir iken ilişkisi olan ikizler burçları ise problemlerini bu dönemde çözebilecektir. Bununla birlikte ev alım satım ya da taşıma gibi konular gündeme gelebilir ya da bununlar ilgili adımlar atılabilir. Eğer taşıma durumu söz konusu olursa iyi düşünüp karar verilmesi ikizler burçları için tavsiye edilmektedir.