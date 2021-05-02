İkizler Burcu Mayıs Ayı Burç Yorumu! İkizler Burcu Mayıs 2021

Güneş Burcu ikizler olanlar ve yükselen burcu ikizler olanlar Mayıs ayına tüm ihtişamı ile parlayarak giriş yapacak. İkizler burcunun yönetici gezegeni olan Merkür ile Venüs'ün bu burca geçmesi ile birlikte hafta başında iletişim konuları gündeme gelecektir. Aktif bir zihin ve yoğun geçen günler ile birlikte eğlenceli bir dönem ikizler burçları için başlamış olacak. Boğa burcunda gerçekleşecek olan yeniay ise ikizler burçları için biten ve ardından tekrardan başlayan döngüleri temsil edecek. Bu süreçte kapanmamış yaralar ikizler burcunu zorlayabilirken onlar için tavsiye edilen bazı durumlar bulunmaktadır. Eski düşünceleri artık bir kenara bırakmak ve yeniye izin vermek ikizler burçlarının faydasına olacaktır.

14 Mayıs 2021 tarihinde Jüpiter'in balık burcuna geçişi ise ikizler burçları için toplum önünde ve statü ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanmasını sağlayacaktır. Kariyer hayatında daha iyi çalışmalar yapmak ve bulunan yerin sağlamlaştırılması adına ikizler burçlarının önlerine bazı fırsatlar gelebilir ve bu fırsatlar değerlendirilebilir. Bu durumda önemli olan, hangi karar verilirse verilsin elden gelen en iyi şey yapılıp daha sonra akışa teslim olmayı öğrenmektir. Yine bu dönemde duygusal olunan konular ile ilgili yakın çevrede de aynı hassasiyet ile karşılaşılabilir. Bu durum ikizler burçları için daha iyi ilerleme şansı ve düşünme fırsatı verecektir.

Mayıs ayının son günlerinde doğru ilerlerken ise Güneş’in ikizler burcuna geçiş yapması yeni sezonun başlamasını işaret edecektir. Bu durumda ay boyunca yapılanların sonuçları alınabilecek ve hem iş hem de özel hayatta ikizler burçları, önlerinin açıldığını hissedebilecektir. Satürn, kova burcunda ilerlerken 23 Mayıs'ta geri hareketine başlayacak ve bu hareket ikizler burçları için inandıkları bazı değerleri sorgulamalarına neden olabilir. Aranan cevapların bulunması için bazı konular üzerinde fazlaca düşünme yapmak gerekebilir.