İkizler Burcu Mart Ayı Yorumu

Uzman astrolog Aygül Aydın, İkizler burçları için mart ayı hakkında yorumlarda bulundu. İkizler burcunun yönetici gezegeni olan Merkür yeni ayda hem burç değiştiriyor hem de gerileme hareketinde bulunuyor. Bu sebeple ikizler burcu olanlar, Mart ayında önemli gelişmeler yaşayacaktır. Yönetici gezegenlerinin bulundukları konum itibarı ile geçmişten gelen konuların sürekli önlerine çıkıyormuş gibi hissetmeleri olası bir durumdur. 2 Mart tarihinde başak burcunda gerçekleşecek dolunay ile ikizler burçları, ailevi konularla İlgilenebilir ve ailesi hakkında alınan sorumluluklar artış durumu gösterebilir. Bugüne kadar görmezden gelinen veya kaçırılan herhangi bir konu veya sorumluluk varsa bu durumlar ile tekrardan ilgilenmek zorunda kalınacak durumlar meydana gelebilir. Aynı zamanda ekonomik ve finansal konularda da güzel fırsatlar yakalanabilir. İkizler burcunun gündemlerinde olan bir ortaklık konusu var ise bu konunun dolunay sonrasına bırakılması tavsiye edilmektedir. 7 Mart tarihinde ise Venüs ve Merkür, koç burcunda hareket edecektir. Bu durum, ikizler için rahat ve aktif geçirecekleri bir döneme işaret ederken ilişkileri açısından da daha net konuların gündeme gelmesi olası bir durumdur. İkizler burcu için farklı sosyal ortamlarda bulunmak ve yeni organizasyonları içerisinde yer almak onlara bu dönemde iyi gelecektir. 23 Mart’ta gerçekleşecek olan Merkür gerilemesi ise 15 Nisan tarihine kadar sosyal ilişkiler ve arkadaşlık ilişkileri hakkında geçmişten gelen haksızlıklar ya da küs olunan insanlar varsa bu durumları gündeme getirebilir.

Diğer taraftan ilişkiler konusunda ikizler burcu partnerleri tarafından bazı konularda oyalandıklarını ya da gereken değeri görmediklerini hissedebilirler. 17 Mart tarihinde ise balık burcunda gerçekleşecek olan yeniay ve Mars’ın Oğlak burcuna geçiş yapması, ikizler burcunun kariyer hayatlarını gündeme getirecektir. İkizler burcu yeni ayın ortalarında hayatlarında bazı iletişim ile ilgili konularda problemler yaşayabilirler.

İletişim alanında yaşanan bazı sıkıntılar yönetim alanında bazı yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Ve bu durum ikizler burcu için zor bir döneme işaret edebilir. Bu durumu olumsuz bir şekilde geçirmemek adını ikizler burcu dengeli davranmalı ve yaptıklarının sorumluluklarını almalıdır. Diğer taraftan 31 Mart tarihinde Terazi burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile birlikte aşk hayatında var olan bazı problemler çözme kavuşabilir ve bu ikizler burcunu mutlu edebilir.