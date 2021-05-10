İkinci El Araç Fiyatlarının Düşeceği O Tarih! Sektör Yetkilileri Açıkladı Elinizi Çabuk Tutun!

Geçtiğimiz sene verilen uygun faiz oranlı krediler ve sıfır araç üretiminin yavaşlaması nedeniyle ikinci el araçlara olan talep rekor kırmıştı ve bu da araç fiyatlarının bir hayli yükselmesine sebep olmuştu. Araç fiyatları yükselince vatandaş özellikle ikinci el araç almaktan vazgeçmişti ve satışlarda büyük düşüş gözlemlenmişti. Yaz aylarının ve tatil dönemlerinin gelmesi ile birlikte vatandaşın özel araçlara olan ihtiyacı yeniden arttı. Devletin yine düşük faizli kredi vermesi bekleniyorken sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının düşeceği tarih de sık sık araştırılıyor. Bu süreçte araba almayı planlayan vatandaşlar “İkinci el ve sıfır araba fiyatları düşecek mi, ne zaman düşecek?” sorusunun yanıtını arıyor ve uzman yorumlarını merak ediyor.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak sıfır ve ikinci el araç piyasasını değerlendirdi. 2020 yılında ülkemizde görülmeye başlayan koronavirüs salgını nedeniyle pek çok sektörün insanların yatırımlarını ertelemesinden etkilendiğini söyleyen Hakan Yanık, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

“Gün mal edinme günüdür” diyen Yanık, bir süredir bu zamanlarda ikinci el araç piyasasında fiyatların düşmesine yönelik beklentilerin olduğunu ancak fiyatların aksine daha da yükseleceğini ifade etti. Bu günlerde ikinci el fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşanmayacağını belirten Yanık, şu anda piyasada tam ikinci el araç alma zamanı olduğunu söyledi. İkinci el fiyatlarının yakın zamanda düşeceğini ifade eden kişilerin algı yaratmaya çalıştığını vurgulayan Yanık, ikinci el araba fiyatlarının düşmesi için sıfır araç fiyatlarının da bir hayli düşmesi gerektiğini dile getirdi. Son zamanlarda dolarda düşüş yaşanmasına rağmen sıfır araç fiyatlarının düşmek yerine daha da artmasının altını çizdi.

İkinci el araç almak isteyen vatandaşlara zaman kaybetmeden hemen almaları gerektiğini söyleyen Yanık, araç alımında dikkat edilmesi gereken faktörlerden de söz etti. İkinci el araçların güvenilir bir yerden ve güvenilir bir ekspertize göstererek alınması gerektiğini hatırlatarak satış işlemi tamamlanmadan önce paranın karşı tarafa verilmemesi konusunda da uyarıda bulundu.Bunun yanı sıra, araç almadan önce internette fiyat araştırması yapılmasını, galeri ve oto pazarı gezilmesini önerdi. Vatandaşların, fiyatların düşeceğini söyleyen insanlara da inanmamasını vurguladı ve “Gün mal edinme günüdür” dedi.

Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan da sektörü yorumladı. Koronavirüs salgını nedeniyle insanlarda toplu araca binme korkusu oluştuğunu ve bu korkunun insanları araç almaya yönlendirdiğini söyledi. Araçlar olan rağbet artınca ikinci el fiyatlarının neredeyse 2 katına kadar çıktığını ve 2020 yılının son çeyreğinde sıfır araç fiyatlarının ikinci ellerden daha ucuz bir hale geldiğini hatırlattı. Bu sürecin ikinci el piyasasını çok ciddi etkilediğini ve fiyatların güncel durumda bir hayli düştüğünü ifade etti. Tıpkı Hakan Yanık gibi bu dönemin araba satın almak isteyen vatandaşlar için en uygun zaman olduğunu vurgulayan Özkan, bahar ve yaz aylarının gelmesi ile birlikte tatil planlarının ikinci el piyasasını hareketlendireceğini ve ikinci el araç fiyatlarına yeniden zam geleceğini açıkladı.

ARAÇ FİYATLARININ ZAMLANACAĞI O TARİH

Özellikle ikinci el araç fiyatlarının çok cazip olduğunu ancak önümüzdeki aydan itibaren söz konusu araçlara yüzde 5 ile 10 arası zam geleceğini belirterek vatandaşları ellerini çabuk tutmaları konusunda uyardı. İkinci el yerine sıfır araç almayı düşünen vatandaşlar için de çok sayıda fırsatın bulunduğundan söz etti.

Kış döneminde vatandaşların arabaya çok ihtiyacı olmasa da bahar ve yaz aylarında insanların tatile ve memleketlerine gitmek için arabaya ihtiyacının artacağını belirten Özkan, araçlarını satmak isteyen vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Özkan, Mayıs ayının sonlarına doğru araç satımının daha avantajlı olacağını, şimdi satılırsa vatandaşların zarara uğrayabileceklerini söyledi.