İkinci El Araç Fiyatlarında Son Durum! 100 Bin TL Altında Kaçırılmayacak Araçlar

Covid-19 salgınının başlamasıyla birlikte araç fiyatları normalin üzerinde bir artış yaşadı. Bankalar tarafından uygulanan düşük faizli kredi fırsatlarını değerlendiren binlerce vatandaşımız düşük faizli kredi çekerek yeni bir araç aldı. Talebin yükselmesi, piyasalardaki araç sayısının sınırlı kalmasıyla birlikte geçtiğimiz yıldan bugüne ikinci el araç fiyatlarında %50-%80 fiyat artışı gözlemlendi. Kış aylarında piyasaların durgunlaşması ve fiyatların bir nebzede düşmesi vatandaşlar için yeterli olmadı. Satıcılar araçlarını düşük fiyata satmak istemezken alıcılarda yüksek araç fiyatlarını protesto etmeye devam ediyorlar.

Ucuza 2. el araç almak isteyenler için yeni bir fırsat Ticaret Bakanlığı tarafından geldi. Araç alacaklara Ticaret Bakanlığı ucuz taşıt fırsatı sunuyor. Bakanlık Şubat ayında ihale usülüyle satışa çıkartacağı araçların listesini yayımladı. E-devlet bilgilerinizle giriş yaparak sizde e-ihale sistemi üzerinden beğendiğiniz araçlara teklif vererek ucuza araç sahibi olabilirsiniz. Üstelik Şubat ayında yayınlanan lsitede Mini Cooper, Audi, BMW, Mercedes gibi birçok ünlü markanın aracı bulunuyor. Bakanlık tarafından şubat ayında ihaleye çıkcak araçların bilgileri şu şekilde:

2. EL ARAÇ FİYATLARI

2005 model MINI COOPER 76 bin lira

2004 model AUDI A6 3.0 araç 125 bin lira

2005 model BMW 320D 100 bin lira

2005 model BMW 318 İ 135 bin lira

2012 model VOLVO XC60 300 bin lira

2007 model OPEL ZAFİRA 80 bin lira

2006 model MERCEDES B180 CDI 120 bin lira

2006 model VOLVO V70 araç 140 bin lira

2008 model SKODA OCTAVİA 2.0 TDI COMBI 90 bin lira

Ticaret Bakanlığı satışa esas bedelin %75'i üzerinden ihaleleri başlatmaktadır. Sizde ihale usülüyle araç sahibi olmak istiyorsanız Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale sistemine kayıt olabilir ihale tarihlerinde teklif vererek araç satın alabilirsiniz. Üstelik e-devlet üzerinden kolayca giriş yaparak üyelik işlemleriyle uğraşmadan hemen sisteme kayıt olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 18:51