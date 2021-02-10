İkinci El Araç Fiyatlarında Kördüğüm! 21 Yıllık Araca 150 Bin TL İstiyorlar

Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte 2. El araç fiyatları sert bir şekilde yükselmeye başladı. Döviz kuruna bağlı olarak sıfır araç fiyatlarının yükselmesi, yeni araç modellerinin ülkeye gelememesi, talebin artmasıyla birlikte ikinci el fiyatları neredeyse ikiye katladı. Salgın nedeniyle otomobillere talep artınca fiyatlarda şaşkınlık verecek derecede yükseldi. Geçtiğimiz yıl 50 bin liraya satılan araç modelleri sohbahar aylarında 90 bin liradan satışa sunuldu.

FİYATLAR DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Kış aylarının gelmesi ve fiyatların çok yüksek olmasıyla birlikte ikinci el pazarında talep azaldı. Taşıt kredisi faiz oranlarının yükselmesi, pandemi sürecinin belirsizliği ve karantina yüzünden düşen gelirler nedeniyle vatandaşlarımız araç alımlarını erteliyorlar. Yapılan açıklamaya göre piyasalarda talebin azalması nedeniyle 500 bin liraya kadar olan araç fiyatlarında %20’ye kadar düşüş yaşandı. Vatandaşlardan talep olmayınca satıcılar araçlarını satabilmek için mecburen araç fiyatlarını düşürüyorlar.

Galericiler tarafından yapılan açıklamaya göre 500 bin lira üzerindeki araçlarda resmen ölü bir sezon geçirilirken, lüks segment sayılan bu araç modelleri için 200 bin liraya kadar fiyat düşüşü yaşandı. 500 bin lira ve altında olan araç modelleri için ise bu rakam maksimum 50 bin lira olarak açıklandı. Araç alımı için en uygun zaman olduğunu belirten galericiler önümüzdeki aylarda fiyatların yeniden hareketlenebileceğine dikkat çekti.

2. el piyasasında yaşanan aşırı fiyat artışı vatandaşlarımız tarafından protesto ediliyor. 15-20 yaşındaki araçlara 70 bin lira gibi tutarlar talep edilmesi vatandaşlarımızı resmen çileden çıkarttı. Fiyatların bu denli yüksek oluşu vatandaşlarımızın arasında ‘ikinci el araç almıyorum’ kampanyası başlattı. Yüksek fiyatları protesto eden vatandaşlarımız ikinci el araç almayarak yüksek fiyatlara bir darbe vurmak istiyor. Geçtiğimiz gün kaleme aldığımız bu kampanyayla ilgili yazımızda da kampanyaya yoğun katılım gözlemlenmişti. Birçok vatandaşımız araç almak için fiyatların düşmesini bekliyorlar.

21 YILLIK ARACA 150 BİN LİRA İSTİYORLAR

Dün sosyal medyanın gündeminde 21 yaşında 150 bin liraya satılan bir araç vardı. Tofaş Şahin model araç internet üzerinden 150 bin liraya satışa sunuldu. Kazası, boyası olmayan 59 bin km olan bu araç internet üzerinden 150 bin liraya yeni sahibini arıyor. 2000 model aracın 150.000 lira üzerinden satışa çıkması sosyal medya üzerinde birçok tepkilere neden oldu. Satıcılar her gün fiyat yükseltirken alıcıların sayısı azalıyor. İkinci el piyasasında yaşanan kördüğüm nasıl çözülecek hep birlikte izleyip göreceğiz.

DÜNYADA FİYATLAR DÜŞÜYOR

Dünya genelinde ise araç fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Ülkemizde ikinci el araç fiyatları artarken dünya genelinde araç fiyatlarında bir düşüş söz konusu. Arz talep ilişkisine bağlı olarak dünyanın birçok ülkesinde araç fiyatları %20’ye varan oranlarda bir düşüş yaşadı.