İkinci el araç fiyatları düşüyor mu? Uzmanlar açıkladı! Fiyatlar yüzde 20 düştü

Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte dünya genelinde otomobil fiyatları düşerken ülkemizde sert bir şekilde yükselmişti. Döviz kurunun yükselmesi, iç piyasada talebin artması ve sıfır araç modellerinin gelmemesi araç fiyatlarının sert bir şekilde yükselmesine neden oldu. Üstüne üstlük devlet tarafından Cumhuriyet tarihinin en düşük faizleriyle taşıt kredisi verilmesi, herkesi araba almaya yönlendirdi. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda araç fiyatları neredeyse iki kat arttı. Geçtiğimiz yıl 180 bin liradan alıcı bulan araç modelleri 2020 son çeyreğinde 300 bin liraya kadar yükseldi. Yeni bir araç almayı düşünen vatandaşlarımız ise yüksek araç fiyatlarından şikayetçi. İkinci el fiyatları düşüyor mu yoksa yükseliyor mu sorusu son dönemde en çok gelen yorumlar arasında yer almaktadır. Uzman yorumlarıyla otomobil piyasasında yaşanan son dakika gelişmelerini bu başlık altında bir araya getirdik.

İKİNCİ EL FİYATLARI DÜŞÜYOR MU?

Konu hakkında açıklamalar 30 yıldır galericilik yapan Niyazi Kaya'dan geldi. Otomobil piyasasındaki son gelişmeleri değerlendiren Kaya, piyasada yaşananlar ve müşteri talepleriyle ilgili bilgiler verdi. Buna göre, her yıl olduğu gibi bu yıl da kış aylarında araç fiyatları düşüşe geçti. Yaklaşık iki ay gibi bir süredir galericilerin telefonlarının çalmadığı ve satışlarda ciddi bir düşüş olduğunun altı çizildi. Araç satışlarının yavaşlamasıyla birlikte acil nakit ihtiyacı olan satıcıların da fiyatları düşürdüğüne dikkat çekildi.

Yapılan açıklamaya göre, lüks araçlarının satışlarının neredeyse durma noktasına geldiği ifade edildi. 1 milyon liralık araçlarda 150 bin liraya kadar fiyatlar düştü. Orta segment olarak değerlendirilen 300 bin liranın altındaki araçlarda ise yüzde 20'ye varan indirimlerin yapıldığı ifade edildi. Yüksek fiyattan araç alanların zararına otomobil satmak istemediklerine yer verilirken, bahar aylarının gelmesiyle birlikte araç fiyatlarının yeniden yükselişe geçebileceğine dikkat çekildi.

FİYATLAR YÜKSELİŞE GEÇEBİLİR!

Uzmanlara göre pandemi nedeniyle yavaşlayan ikinci el piyasası Mart ayının gelmesiyle birlikte yeniden hareketlenebilir. Bu yüzden araç almak için en doğru zamanın bugünler olduğuna dikkat çekildi. ÖTV indirimi hakkındaki düşüncelerini de açıklayan Kaya, geçtiğimiz yıl aynı vaadlerle vatandaşlarımızın kandırıldığını, büyük indirim bekleyenlerin büyük zamla karşılaştığını ifade etti. Öyle ki, geçtiğimiz yıl piyasalarda yüksek ihtimalle ÖTV indirimi beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla araçlara ÖTV zammı gelmişti. Yaşanan bu gelişme de araç fiyatlarını arttıran bir diğer neden oldu.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre online satış sitelerinde araçları favoriye alan kişilerin sayısı her geçen gün artıyor. Satışlar gerçekleşmese bile vatandaşlarımızın ikinci el piyasasını yakından takip ettiği ifade ediliyor. Önümüzdeki günde yeni reform paketiyle birlikte düşük faizli kredi veya destek ödemeleri verilmesi durumunda araç fiyatları yeniden hareketlenme yaşayabilir. Bugünlerde 50 bin lira ile 500 bin lira arasında fiyat bulan ikinci el araçların 2020 yılına göre yüzde 20 fiyat düşüşü yaşadığı belirtilirken, araç almayı düşünen vatandaşlarımız için bunun bir fırsat olduğu belirtildi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda kış aylarında ikinci el araç satışları durma noktasına geldi. Üstelik pandemi sürecinin olumsuz ekonomik etkileri ve yüksek faiz oranlarıyla birlikte vatandaşlarımız yeni bir araç almakta oldukça zorlanıyorlar. Uzmanlar ise bahar aylarının gelmesiyle birlikte piyasaların yeniden hareketlenmeye başlayacağını ifade ediyorlar.