İkinci El Araba Alacaklar Dikkat! Bu Tarihten Sonra Büyük Zam Geliyor

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan otomotiv sektörü, pandemi sürecinde yoğun talep aldı. Ancak salgın sürecinde alınan önlemler kapsamında durdurulan üretim, sıfır araçlara olan talebin karşılanamamasına sebep oldu. Sıfır araç alamayan müşteriler ise ikinci el araçlara yöneldi. Yaz aylarında devlet tarafından oluşturulan düşük faizli kredi paketleri ile birlikte ikinci el otomobil satışları adeta zirve yaptı. Talebin çok olması nedeniyle ikinci el araç fiyatları ateş pahası oldu. Normalleşme sürecine kısmen geçilmesi ve sıfır araçların tekrar üretime geçmesi ile birlikte, araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar yine sıfır araçlara yöneldi ve böylece ikinci el otomobil fiyatları 2020 Kasım ayından itibaren düşmeye başladı.

Kasım ayında düşüşe geçen fiyatlarla birlikte vatandaşlar ikinci el araba almak üzere harekete geçti. Uzmanlar da bu zamanların ikinci el araba almak için en uygun zamanlar olduğunu belirtti. Sektör yetkilileri, son 1 senedir dünyanın hemen hemen her yerindeki otomotiv sektörünün rekor bir taleple karşı karşıya olmasının sebebinin toplu taşıma araçlarına binip virüs kapma korkusu olduğunu söyledi.

Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan tarafından yapılan açıklamada arabaya olan rağbet arttıkça fiyatların da doğru orantıda yükseldiği vurgulandı. 2020 yılının son çeyreğinde sıfır araba fiyatlarının neredeyse ikinci elden daha ucuza geldiğini ve bu durumun ikinci el piyasasını büyük oranda etkilediğini dile getiren Özkan bir örnek vererek konuşmasına devam etti. Özkan tarafından verilen örnekte,100 bin liraya alınan bir arabayı ikinci el olarak 110 bin liraya satmaya çalışıldığında, aynı arabanın sıfırı 90 bin lira olduğu için kimsenin ikinci eli almaya yanaşmadığı ifade edildi.

Bu nedenle ikinci el piyasasında son 3-4 aydır durağanlık olduğunu belirten Özkan, bahar aylarının gelmesi ve taksit sayısının 60’a çıkarılması ile birlikte piyasanın tekrar canlanacağını tahmin ettiklerini söyledi.

ZAM GELİYOR ACELE EDİN

Mehmet Ali Özkan, ikinci el veya sıfır araba almak isteyen vatandaşlar için bu dönemin uygun olduğuna vurguladı.Güncel durumda ikinci el araçların fiyatlarının çok cazip olduğunu ve ikinci el araba almak isteyen vatandaşların bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini dile getirdi. İkinci el araç fiyatlarına uzun zamandır zam yapılmadığı için önümüzdeki aydan itibaren yüzde 5 ila 10 arası zam yapılacağını düşündüklerini belirtti.

Özkan, özellikle baharın gelmesi ve insanların tatile, memleketlerine gitmek için arabaya ihtiyaçlarının artması ile birlikte araç piyasasının hareketleneceğini ancak fiyatların birden yüzde 30 ila 50 artmasını beklemediklerini ifade etti.Araç satmak isteyen vatandaşlar için de şu an satmalarını önermediklerini ve eğer satarlarsa zarar edebileceklerini söyledi. Nisan-Mayıs aylarının satım için uygun olacağını vurguladı.

İKİNCİ EL ARABA ALACAKLAR DİKKAT

Sektör yetkilileri, ikinci el araba alacak vatandaşlara önemli tavsiyeler yaptı ve çeşitli uyarılarda bulundu. Sıfır araç satışı yapan bazı grupların, belli bir kilometreye gelmiş veya bazı kazalar geçirmiş araçların beyinlerini sıfırlayarak sıfır araç gibi sattıkları belirtildi. Bu kişilerden korunmak için, galericinin anlaşmalı olduğu ekspertiz firmalarına aracı göstermek yerine farklı ve tarafsız bir ekspertize kontrol edilebileceği ifade edildi. Tarafsız ekspertizlerin araçla ilgili “Kazası var mı, kilometredeki durumu nedir?”gibi soruları doğru bir şekilde yanıtlayacağı söylendi

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 20:51