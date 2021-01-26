İkinci dozdan sonra koronavirüse yakalananların oranı belli oldu!

Bazı ülkelerde koronavirüs aşısının ilk dozunun uygulandığı kişilerin enfekte olması tartışmalara yol açmış, akıllara "Aşılar koruma sağlamıyor mu?" sorusu gelmişti. İsrail'de aşının ikinci dozunun uygulanmasından sonra koronavirüse yakalanan kişilerin sayısı da belli oldu. Konuya ilişkin araştırma İsrail'de bulunan Maccabi Sağlık Servisi tarafından yapıldı. Söz konusu araştırmada, ikinci dozun uygulandığı insanların koronavirüsle enfekte olma oranlarına yer verildi.

20 kişi enfekte oldu

İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısının uygulandığı 128 bin 600 insanın 20'si bir hafta sonra koronavirüsle enfekte oldu. Söz konusu araştırmanın öncülerinden Anat Ekka Zohar, enfekte olan 20 insandan hiçbirinin 38,5 dereceden fazla ateşi olmadığını ya da hastanelerde tedavi görmediğini, yani hastalığı daha hafif şekilde atlattıklarını söyledi. Zohar, ikinci dozun uygulandığı insanların enfekte olsalar bile hastalığı ağır geçirmediklerine dikkat çekti.

İkinci doz uygulaması 9 Ocak günü başladı

İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozu 20 Aralık 2020 tarihinde uygulanmaya başlandı. Söz konusu aşının ikinci dozu ise 9 Ocak 2021 tarihinde yapılmaya başlandı. Koronavirüs aşısının ilk dozu şu ana kadar 2 milyon 600 binden fazla insana uygulandı. İkinci dozu ise şimdiye dek 1 milyon 180 binden fazla insana yapıldı.

İsrail'de 27 Aralık 2020 tarihinde "esnetilmiş" karantina uygulanmaya başlanmış ama okullarda eğitim devam etmişti. Koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine İsrail, 7 Ocak Perşembe günü karantina koşullarını iyice sıkılaştırmıştı. İsrail'de bulunan bütün okullarda eğitime ara verilmişti. Fırın, eczane ve market gibi hayati önem taşıyan işletmeler haricindeki bütün dükkânların faaliyetleri durdurulmuştu. İsrail'de 19 Ocak Salı günü toplanan kabine, 21 Ocak Perşembe günü bitecek olan "sıkılaştırılmış" karantina uygulamasının 10 gün daha uzatılmasına yönelik karar almıştı. Öte yandan, İsrail'e dönen vatandaşların ülkeye girmeden maksimum 72 saat önce alınmış ve negatif sonuçlanmış test sonucu göstermeleri zorunlu olmuştu. Söz konusu karara göre elinde test sonucu bulunmayan kişilerin 2.500 yeni İsrail şekeli ödemeleri kararlaştırılmıştı.

İsrail'de koronavirüs bilançosu

İsrail'de şimdiye dek 606 bin 365 vaka tespit edilirken, 529 bin 834 kişi iyileşti. Söz konusu ülkede şimdiye dek 4 bin 498 kişi koronavirüsten öldü.

İsrail aşılamada çok hızlı

İsrail'in hem coğrafi bakımdan hem de nüfus bakımdan küçük bir ülke olması aşılama sürecinin hızlı ilerlemesine de katkı sağlıyor. İsrail'de sağlık sistemi de oldukça sağlam. Sağlık sisteminden son dönemde üst seviyede dijital teknolojinin kullanılması aşılama sürecine avantaj getiriyor. Söz konusu ülkede 18 yaş üstü olan tüm vatandaşların sağlık güvencesine kayıt olması mecburi. Diğer yandan, ordunun sağlık çalışanları da aşılama sürecinde yer alıyor. İsrail hükümeti tarafından aşı karşıtlığına karşı önemli kampanyalara başvuruluyor.