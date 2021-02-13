İki yolcu yüzünden tüm otobüs karantinaya alındı! 

Koronavirüsle mücadele sürecinin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için Türkiye genelinde başlatılan denetimler devam ediyor. Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bulunan jandarma ekipleri de söz konusu denetimleri kesmeden sürdürüyor. Söz konusu ekipler, Artvin'den İstanbul'a yolculuk yapan kişilerin Hayat Eve Sığar kodlarına ilişkin sorgulama gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim kapsamındaki Hayat Eve Sığar kodu sorgulamasında Yunus T. ile Hüseyin U.'nun koronavirüs bakımından riskli oldukları ve karantina altında bulunmalarının gerekli olduğu tespit edildi.

Tüm otobüs karantina altına alındı

Bunun üzerine jandarma ekipleri tarafından İSDEM (İl Salgın Denetim Merkezi) personeline duruma ilişkin bilgi verildi. Koronavirüs bakımından riskli olan iki yolcuyla beraber şehirler arası otobüste bulunan diğer 27 yolcunun Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürüldüğü kaydedildi. Söz konusu yolcuların hepsine tek tek koronavirüs testi uygulandı. Otobüsten bulunan yolcuların tamamı KYK'ya (Kredi Yurtlar Kurumu) ait bir yurda yerleştirilerek izolasyon altına alındı. Koronavirüs testi negatif çıkan yolcuların karantinalarına son verileceği bildirildi. Söz konusu otobüse yönelik dezenfeksiyon işleminin uygulandığı ifade edildi.

Para cezası kesildi

Koronavirüs bakımından riskli olan ve karantina altında bulunması gereken Yunus T. ile Hüseyin U.'ya pandemi önlemlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 4.050'şer TL'lik para cezası kesildi. Yolcuların bulunduğu otobüs şirketine 4.050 TL'lik para cezası kesilirken, söz konusu şirket hakkında idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

Müşterilerden HES kodu istenmesi zorunlu

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, şehirler arası yolcu taşımacılığı gerçekleştiren şirketlerin biletleme işlemleri sırasında Hayat Eve Sığar kodunu istemeleri zorunlu. Şirketlerin Hayat Eve Sığar kodu göstermeden bilet almalarına izin verilmemesi gerekiyor.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı gerçekleştirilen araçlarda önce yolcuların Hayat Eve Sığar kodlarına bakılması, koronavirüs bakımından herhangi bir sıkıntısı olmadığı tespit edilenlerin araçlara binmelerine müsaade edilmesi gerekiyor. Biletleme işlemi ya da araca binme sırasında gerçekleştirilen Hayat Eve Sığar kodu kontrolü sırasında koronavirüs teşhisi konan veya koronavirüs temaslısı olduğu anlaşılan yolculara ilişkin sağlık kurum ve kuruluşları ile kolluk kuvvetlerine gerekli bilginin verilmesi şart.

Bakanlık tarafından yayımlanan genelge kapsamında Hayat Eve Sığar kodu olmadan biletleme işlemi gerçekleştirilmemesi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı gerçekleştirilen araçlara söz konusu kod olmadan yolcu alımına izin verilmemesi için gerekli denetimler yapılıyor. Söz konusu denetimler neticesinde Hayat Eve Sığar koduna sahip olmayan kişilere bilet satan şirketlere idari para cezası kesiliyor. Hayat Eve Sığar kodu olmadan yolcu alan araçlara da 10 gün boyunca seferden men cezası uygulanıyor.

Koronavirüs teşhisi konan ya da koronavirüs temaslısı olan kişiler, Hayat Eve Sığar koduna sahip olmadan şehirler arası yolculuk yaparlarsa pansiyon ya da yurtlarda zorunlu olarak karantina altına alınıyor.