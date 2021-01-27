İki Uçak Kazasına Karışmıştı: AB’den Boeing 737 Max İçin Açıklama

Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı, iki kazaya karışmasıyla gündeme gelen ve uçuşu güvenliği açısından sorgulanan Boeing 737 Max’ın karıştığı ölümcül kazaların ardından bir açıklama yaptı. 22 aylık aranın ardından 737 Max modelleri için uçuş izni verildi. Ajans tarafından yapılan açıklamada “EASA tarafından yapılan kapsamlı analizin ardından 737 MAX'ın güvenli bir şekilde hizmete dönebileceğini belirledik” ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Boeing 737 Max modeli yolcu uçaklarında, daha önce kontrol sistemindeki bir hata nedeniyle iki ölümlü kaza yaşanmıştı. Uçaklar, art arda yaşananlar nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Boeing 737 Max’ın karıştığı ilk kaza, Endonezya’da Lion Hava Yolları’na ait Boeing 737 Max 8 tipi bir uçağın düşmesi oldu. Bu kazada 189 kişi hayatını kaybetmişti ve bu kaza, serinin ilk kazası oldu.

737 Max’ın karıştığı ikinci kaza ise Etiyopya Hava Yolları’nda gerçekleşti. Addis Ababa’dan Nairobi’ye giden uçakta 157 kişi hayatını kaybetti. Kazaların ardından aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke Boeing 737 Max uçaklarının operasyonunu durdurmuştu.