İki doz aşı yaptıran karantinaya girmeyecek!

Türkiye'de karantina uygulamasına yönelik yeni bir karar alındı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehberde söz konusu karara yer verildi.

Koronavirüsle enfekte olan ya da iki doz koronavirüs aşısı uygulanıp ikinci dozun ardından 14 gün geçirmiş olan vatandaşlar, koronavirüsün tespit edildiği gün ya da aşılamanın yapıldığı günden sonra 3 ay içerisinde riskli bir temasa girmeleri durumunda karantinaya girmeyecek.

Fakat bakımevlerinde görevli olan vatandaşlar ya da risk gruplarıyla yakın temas halinde olmalarını gerektiren mesleklere sahip olan vatandaşlar (yaşlı birine bakmak), Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikler doğrultusunda karantinaya girecek.

Öte yandan, Brezilya mutasyonunun ya da Güney Afrika mutasyonunun belirlendiği vakalarla temasa sahip olan vatandaşlar da aynı şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikler doğrultusunda karantinaya girecek.

Brezilya mutasyonunun ya da Güney Afrika mutasyonunun belirlendiği vakalarla temasa sahip olan vatandaşlar en az 10 gün boyunca karantina altında tutulacak. Bu sürenin sona ermesinin ardından negatif test sonucu gösterebilen vatandaşlar karantinadan çıkabilecek.

Türkiye koronavirüs tablosu

Türkiye'de son bir günde 16 bin 749 vaka tespit edilirken, 17 bin 893 kişi iyileşti. Türkiye'de son bir günde koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı gerçekleşti. Hasta sayısı ise 874 olarak açıklandı. Son bir günde uygulanan test sayısı 158 bin 386 olarak kayıtlara geçti.

Hangi illerde vaka sayısı yüksek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 6-12 Mart 2021 dönemine ilişkin paylaşılan haritaya göre, Samsun'da her 100 bin kişide 458 vaka kayıtlara geçti. Sinop'ta ise her 100 bin kişide 345 vaka belirlendi.

Her 100 bin kişide belirlenen vaka sayısı 200'den fazla olan şehirler; Kilis, Edirne, Yalova, Trabzon, Ordu, Konya, Balıkesir, Tokat ve Giresun oldu. Kilis'te her 100 bin kişide 255,62 vaka, Edirne'de her 100 bin kişide 200,36 vaka, Yalova'da her 100 bin kişide 200,33 vaka, Trabzon'da her 100 bin kişide 222,32 vaka, Ordu'da her 100 bin kişide 248,62 vaka, Konya'da her 100 bin kişide 203,91 vaka, Balıkesir'de her 100 bin kişide 257,60 vaka, Tokat'ta her 100 bin kişide 243,53 vaka, Giresun'da her 100 bin kişide 296,84 vaka tespit edildi.

Hangi illerde vaka sayısı az?

Sağlık Bakanı Koca tarafından 6-12 Mart 2021 dönemine ilişkin paylaşılan haritaya göre, vaka sayısının en az olduğu şehirler her 100 bin kişide 7,84 vaka ile Hakkâri, her 100 bin kişide 4,46 vaka ile Şırnak ve her 100 bin kişide 2,11 vaka ile Siirt olarak kayıtlara geçti.