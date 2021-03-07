İki devlet arasında "Türkiye" krizi!

Yunanistan her fırsatta provokasyon ve kara propaganda yoluna başvururken, Türkiye ise uluslararası hukuk dairesinde Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerini korumakta net bir duruş sergiliyor. Mısır da uluslararası hukuka uygun hareket etmeyi tercih edince Yunanistan telaşlandı. Atina, Kahire'yle diplomasiye hız kazandırdı.

Mısır, kanunlara uygun olarak hidrokarbon ihalesi açtı

Mısır, Akdeniz'de 24 numaralı parselde hidrokarbon ihalesine çıktı ve bunu yaparken de, Türkiye'nin BM'ye bildirdiği ve 18 numaralı parselin de yer aldığı kıta sahanlığının sınırlarını esas alarak yaptı.

Kahire'nin uluslararası hukuka ve komşuluk hukukuna uygun hareket etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ankara, Mısır'ın ılımlı adımına karşılık verdi ve deniz yetki alanlarının belirlenebilmesi için müzakere başlatılabileceğini, hatta karşılıklı imzaların atılıp anlaşmanın sağlanabileceğini bildirdi. Mısır'ın attığı ılımlı adım ile kaygılanan Yunanistan ise Türkiye'nin Mısır'a cevabı karşısında harekete geçmeye karar verdi.

Atina, Kahire'ye "İhale haritasını değiştir" diyecek!

TRT'de yer alan habere göre ilk olarak Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'yi aradı. Telefon görüşmesi sonrası Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve beraberindeki bir heyetin Kahire'ye gideceği ve temaslarda bulunacağı, Yunanistan ve Mısır arasında enerji alanında iş birliği ile Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri masaya yatıracakları duyuruldu. Yunanistan basını, Dışişleri Bakanı Dendias'ın Sisi yönetiminden 24 numaralı parselde hidrokarbon arama ihalesiyle ilgili haritayı değiştirmelerini isteyeceği bilgisini geçti.