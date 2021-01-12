İki Cinayetle Yargılanıyordu, Beraat Etti: 'Öldüklerine İnanmıyorum'

Isparta’da 3 buçuk yıldır kayıp olan 24 yaşındaki Zehra Çaycı ve 34 yaşındaki Korhan Taştekin’i öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanan Ali Aydıner, beraat etmesinin ardından konuştu.

‘Korhan kendisini öldürtecek kadar boş bir adam değildir’

‘Öldüklerine inanmıyorum’

Isparta’da, iplik fabrikasında çalışan Korhan Taştekin ve Zehra Çayı, 2017 yılının Ağustos ayında ortadan kayboldu. İkilinin en son, Ali Aydıner’e ait besihanede görülmesi üzerine Aydıner 2018’de gözaltına alındı. Adam öldürme suundan yargılanan Aydıner, somut bir delil olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi ve davadan beraat etti. Aydıner, davayla ilgili “Öldüklerine inanmıyorum. Korhan kendisini öldürtecek kadar boş bir adam değildir. Gayrimeşru işleri vardı. 7- 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Zaten olaydan sonra kaç kişi görmüş. Ben bunları hep baştan beri söyledim ama kimse dikkate almadı. Kıza bir zarar verdi mi orasını bilmiyorum. Korhan öyle kendisine zarar verdirtecek biri değil. 'Gözünün üstünde kaşın var' deyip saldıran bir tipi var. Kaç kez hapse girdi çıktı. Benim bir suçum yokken bir televizyon programının reyting uğruna yaptığı yayınlar neticesinde tutuklandım. 32 ayım gitti” dedi.

Korhan ve Zehra’nın öldüğüne inanmadığını belirten Ali Aydıner, kayboldukları günden sonra HTS kayıtlarına göre telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, kayıp iki kişinin yaşadığını söyledi. Kanser hastası olduğunu ve 3 ayda bir kontrole gittiğini belirten Besici Ali lakaplı Aydıner, zor günler geçirdiğini söyledi.