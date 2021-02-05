İki Aile Şehri Birbirine Kattı! 6 Kişi Öldü 3 Kişi Yaralandı

İki aile arasında yaşanan olay sonucunda birçok yaralı ve ölüm meydana geldi. Adıyaman ilimizde iki aile arasında gerçekleşen kavga sonucu birçok vatandaşımız yararlandı ve hayatını kaybetti. Ayrıntılar haberimizde.

Adıyaman ilimizde bugün iki aile arasında çatışma meydana geldi. Çıkan silahlı kavga Kahta ilçesinde meydana geldi. Kavga sonucunda ise 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 3 vatandaşımız tedavi görmek üzere hastaneye kaldırıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kavganın hemen ardından olay yerine güvenlik güçleri gelerek geniş önlemler aldı. Aynı zamanda yaralılar hastaneye sevk edilirken polis tarafından eşlik edildiler. İki aile ise yanında güvenlik güçleri hastane önünde görüntülendi.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Gelen bilgilere göre ise iki aile arasında husumet vardı. Fakat kavganın temel sebebi bilinmekte. Kahta ilçesinin Doluca Köyü yakınlarda iki aile fertleri karşı karşıya gelince de kavga kaçınılmaz oldu. Kontrolsüz şekilde silahların kullanılması sonucunda iki ailende de toplamda 3 kişi yaralandı ve 6 kişi hayatını kaybetti.

VALİ OLAY YERİNE GİDEREK BİLGİ ALDI

Yaşanan kavga sonucunda ise olay yerine aynı zamanda Adıyaman Valisi olarak görev Mahmut Çuhadar gitti. Olay yerinde bizzat bilgi alan Çuhadar yaptığı açıklama da ise olayın bugün 16.00 suları arasında meydana geldiğini belirtti.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Silahlı kavganın hemen ardından olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra çokça güvenlik ekibi de yönlendirildi.

Yararlılar hastaneye kaldırılırken yine güvenlik güçleri tarafından eşlik edildiler. Vali Çuhadar da gerekli önlemlerin alındığını basın yoluyla halka duyurdu.