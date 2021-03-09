IKBY'nin Papa'ya bastırdığı pulda skandal harita!

Papa Francis'in Irak'a yönelik ziyareti dünyanın gündemine oturdu. IKBY (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) tarafından Papa Francis adına bastırılan skandal pul ise tepkilere neden oldu.

IKBY (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) tarafından Papa Francis'in ziyareti için hatıra amaçlı bir pul bastırıldığı görüldü. Söz konusu pulda Papa Francis'in figürünün bulunduğu fark edildi. Papa Francis figürünün arkasında yer verilen haritada ise skandal bir propaganda yapıldı.

Söz konusu haritada, Türkiye'nin Kars, Erzurum, Sivas ve Hatay gibi çok sayıda şehri sözde "Büyük Kürdistan" haritasında gösterildi.

Ne olmuştu?

Papa Francis, Irak ziyareti kapsamında Erbil'e gitmişti. Katoliklerin ruhani lideri, burada IKBY (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelmişti. Aynı zamanda Başbakan Mesrur Barzani ile görüşen Papa Francis, Kürdistan Demokratik Partisi Başkanı Mesut Barzani ile de bir araya gelmişti.

Erbil'de yer alan Franso Hariri Stadyumu'nda ayine katılan Papa Francis, daha sonra Aylan Kurdi'nin babası olan Abdullah Kurdi ile görüşmede bulunmuştu. Vatikan tarafından yapılan açıklamada, Katoliklerin ruhani liderinin Abdullah Kurdi'nin acısını paylaştığı ifade edilmişti. Abdullah Kurdi'nin Papa Francis'e teşekkür ettiği ve Aylan Kurdi'nin fotoğrafını kendisine verdiği belirtilen açıklamada, Abdullah Kurdi'nin sohbet esnasında çocukların durumunu anlatması üzerine Katoliklerin ruhani liderinin ağlamaya başladığı kaydedilmişti.

Yunanistan'a gitmek için 2 Eylül 2015 tarihinde lastik bota binen Suriyeli mültecilerin başına yürek burkan bir felaket gelmişti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik bot batmış, bu nedenle Aylan Kurdi, annesi ve ağabeyi dâhil olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirmişti. 3 yaşında olan Aylan Kurdi'nin küçük bedeni sahile vurmuştu. O ana ilişkin fotoğraf dünyanın gündemine oturmuştu.

Irak'a giden ilk Papa!

Papa Francis, Irak'a giden ilk Papa olarak kayıtlara geçmişti. Katoliklerin ruhani lideri, koronavirüs sürecinde yurt dışına yönelik ilk ziyaretini Irak'a yapmıştı. Papa Francis, ayrıca Şiilerin ruhani lideri ile görüşen ilk Papa olmuştu.