İftar Menüsü Önerileri! En Güzel Tarifler

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile beraber pek çok vatandaş iftar menüsü olarak hangi yemeği yapması gerektiği hakkında düşünüyor ve internete başvuruyor. Sizler için bir günlük Ramazan menüsü hazırladık ve en güzel yemek tariflerini derledik. İşte 15 Nisan tarihinde iftar sofrasında yapılacak birbirinden güzel lezzetler.

Kabak Çorbası Tarifi

Malzemeler

3 adet kabak

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 diş kıyılmış sarımsak

2 adet pırasa

1 çorba kaşığı un

6 su bardağı su

1 adet patates

Yeteri kadar tuz ve karabiber

Bir su bardağı krema

Üzeri İçin:

Yarım demet dereotu

1 çorba kaşığı krema

Kabak Çorbası Tarifinin Yapılışı

Kabak çorbası yapmak için ilk olarak tereyağı ve zeytinyağını bir tencere içinde ısıtmak gerekmektedir. Halka halka doğranmış olan pırasa da tencereye koyulan tereyağı ve zeytinyağı üzerine ilave edilip kavrulur. Ardından bu karışımın üzerine sarımsak ve un ekleyip karıştırılır. Sarımsak ve unun eklenmesi sonrasında kabak ve patateslerin kabukları temizlenip küp küp doğranır. Daha sonra ise küp küp şeklinde doğranan kabak ve patatesler tencereye ilave edilir ve 2 dakika boyunca sotelenir. Bu karışımın üzerine su, tuz ve karabiber üçlüsü eklenip kaynaması için ateşe bırakılır. Sebzeler yumuşamaya başladıktan sonra üzerine krema ilave edilir ve ocaktan yemek alınır. Daha sonra yemeğin üzerinden blender ile geçilir. Üzeri için ise blenderdan geçirilen dereotu, krema ile karıştırılır ve çorba üzerine eklenir.

Hünkar Beğendi Malzemeleri

500 gram koyun eti

2 adet soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

2 adet domates

1 çorba kaşığı sirke

5 adet patlıcan

2 buçuk su bardağı sıcak su

1,5 su bardağı süt

1,5 çorba kaşığı un

Tuz ve kekik

İki çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri