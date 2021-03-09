İçme Suyunda Mikroplastik Uyarısı! İnsan Sağlığı Tehlikede

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, mikroplastik kirliliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mikroplastik kirliliğin yalnızca denizlerde görüldüğünün doğru bir düşünce olmadığını açıklayan Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, aynı tehlikenin tatlı sularda da görülebileceği vurgusunu yaptı. Sulardaki kirliliğin giderek arttığını açıklayan Gündoğdu, günümüzde içme suyunda bir risk bulunmadığını ancak bu hızla doğayı kirletmeye ve plastik üretmeye devam edildiği sürece içme suyunda da ciddi bir tehlike ile karşılaşılacağının uyarısını yaptı.

Plastik üretiminde, Türkiye’nin dünya genelinde ilk sıralarda yer aldığını anlatan Öğretim Üyesi Gündoğdu, fazla sayıda sektörün üretim aşamalarında, plastiği kullandığı ve insan hayatının neredeyse her yerinde var olan bir maddeden söz ettiğini açıkladı. Günlük olarak kahve içilen bardaklardan giyilen giysilere kadar her alanda plastiğin bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, kontrolsüzce tüketilen plastiğin doğaya ciddi zararlar verdiğini açıkladı. Atık haline gelen plastiğin, doğaya atıldığı vakit zaman içerisinde mikroplastiğe dönüştüğünü ve havayı, denizleri, ormanlık alanları kirlettiğini ifade etti.

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, plastik ile ilgili yaşanan problemlerin yalnızca denizlerle ilgili olmadığını da belirtti. Tatlı su kaynaklarının da mikroplastik sebebi ile tehdit altında olduğunu açıklayan Gündoğdu, bu durumun önüne geçilmediği takdirde insan sağlığının ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

Balıklar ve Kuşlar Mikroplastiği Yiyecek Zannedip Ölüyor

Mikrolastik ile ilgili olan problemlerin yalnızca denizler ile sınırlı kalmadığını açıklayan Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, nehirlerin de kirliliğe maruz kaldığını ve bu durumun ciddi bir tehlikeye yol açtığını açıkladı. Nehirler üzerinde kurulan tatlı su kaynaklarının ve barajların da aynı sorunu yaşadığı belirtildi. Büyük plastik çöplerin aşınması ile birlikte mikroplastiklerin ortaya çıktığını ve sulara karışması ile birlikte büyük bir kirliliğin meydana geldiğini ifade eden Sedat Gündoğdu, orada bulunan balıklar ve kuşların mikroplastiği besin sanıp yediklerini ve öldüklerini ifade etti.