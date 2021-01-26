İçişleri’nden kayak otellerine ilişkin flaş genelge!

Uludağ'da bulunan bir otelde koronavirüs önlemlerine aldırış edilmeden eğlence düzenlenmesi tepkilere neden olmuştu. İnsanların maske takmadıkları ve sosyal mesafeye hiçbir şekilde dikkat etmeden kalabalık bir ortamda eğlendikleri fark edilmişti. Kuralları ihlâl eden müşterilere ve otel işletmecisine para cezası kesilmişti.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından flaş bir genelge yayımlandı. Konaklama tesisleri konusunda önceden 81 ile yollanan genelgeyle önlemlerin ortaya konduğu anımsatıldı. Güvenli Turizm Sertifikası'na sahip olmanın zorunlu hale getirildiği, bunun yanı sıra konaklama tesisleri ile otellere girişlerde müşterilere HES kodu sormanın mecburi duruma getirildiği ifade edildi. Söz konusu tesislerde yalnızca konaklayan kişilere hizmet sunulmasına karar verildiği hatırlatıldı. Konaklama tesislerinde yer alan lokanta ve restoran gibi yerlerde saat 22.00'dan itibaren müzik yayını gerçekleştirilmesinin yasaklandığı anımsatıldı.

Eğlence ve parti yasağı

Bakanlık tarafından 26 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan flaş genelge ile konaklama tesislerine yönelik alınan bütün önlemlerin kayak otellerinde de geçerli olacağı ifade edildi. Konaklama tesislerinde yiyecek-içecek hizmeti dâhil olmak üzere insanların bir arada bulunmalarını önleyici tedbirler getirilecek. Bu kapsamda eğlence ve parti gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesine hiçbir şekilde izin verilmeyecek.

Müzik yayını yasağı

Konaklama tesislerine yönelik alınan "saat 22.00'dan sonra müzik yayını yasağı" kayak otelleri için de geçerli olacak. Kayak otellerinde söz konusu yasak, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde de uygulanacak.

Teleski ve telesiyej gibi hatların hem iniş noktalarında hem de biniş noktalarında muhtemel kalabalığı önlemek amacıyla sosyal mesafe önlemine uygun bekleme alanları oluşturulacak. Kayak odalarında sosyal mesafenin korunması için belirli bir kapasite olacak. Yoğunluğun önüne geçmek için kayak odalarının kullanımına yönelik periyotlar belirlenecek.

Ekipmanlar dezenfekte edilecek

Emanet dolaplarının kullanımı fiziki mesafeye uygun olacak. Bir müşteri, konaklama boyunca aynı dolabı kullanacak. Kiralama süresinin bitmesinin ardından yeni müşterilerin kullanımı için ekipmanlar dezenfekte edilecek. Board, kayak ayakkabıları, baton, kayak takımları ve dolaplara dezenfeksiyon işlemleri uygulanacak.

Denetim yapılacak

Konaklama tesisleri ile kayak otellerinde önlemlere riayet edilmesi için sık sık denetim yapılacak. Genelgeye aykırı şekilde faaliyet gösteren konaklama tesisleri ile kayak otellerine idari yaptırım uygulanacak. Suç niteliğine sahip olan davranışlar hakkında da adli yaptırımlar uygulanacak.

Uludağ'da bulunan otel kapatılmıştı

Uludağ'da koronavirüs önlemlerinin ihlâl edildiği otelin 10 gün boyunca kapalı tutulmasına karar verilmişti. Söz konusu otelin ruhsata sahip olmadığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca, son iki katının da kaçak olarak yapıldığı ifade edilmişti. Koronavirüs önlemlerinin ihlâl edildiği otele ilişkin kapatma kararının olduğu tespit edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 15:49