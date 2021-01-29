İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na militan soruşturması!

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Milletvekili Şimşek'in kaymakam ve valiler için "militan" ifadesini kullanması ve Kılıçdaroğlu tarafından Şimşek'in açıklamalarına destek verilmesi üzerine başlayan tartışmalar sürüyor.

Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı ve Kılıçdaroğlu hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Dilekçe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Kılıçdaroğlu'nun kaymakam ve valileri "militan" olarak nitelendirdiği belirtilerek, söz konusu parti liderinin "kamu görevlisine yönelik hakaret" suçunu işlediğine dikkat çekildi. Valilerden bazılarının da "militan" ifadesi nedeniyle Kılıçdaroğlu'na ilişkin suç duyurusu yaptıkları ortaya çıktı.

Militan tartışması nasıl başlamıştı?

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Milletvekili Şimşek, katıldığı bir programda tartışma yaratacak ifadeler kullanmıştı. Şimşek, vali ve kaymakamların "militan" olduklarını söylemişti. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Bakanlık, Şimşek'in kamu görevlilerine yönelik ciddi suçlamalarda bulunduğunu kaydetmişti. Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Yerlikaya, Türk milletinin ve devletin emrinde olduğunu kaydetmişti.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Şimşek'e destek vererek kaymakam ve valileri "militan" olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Tekirdağ İl Başkanı Özcan'a işaret etmişti. Kılıçdaroğlu, öğrencilerin evlerine giderek tek tek karne dağıtan Özcan'ın militan olduğunu söylemişti. Şimşek'e yönelik dava açılması için tüm valiliklere bakanlık tarafından genelge yollandığını ileri süren Kılıçdaroğlu, hükümet için "ahlaksızlığın militanı" ve "yolsuzluğun militanı" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü PKK ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan belediye meclis üyelerinin CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) tarafından militan olarak görülmediğini ifade etmişti. HDP binasına Öcalan fotoğraflarını ve posterlerini asanların da söz konusu siyasi parti tarafından militan olarak görülmediğini kaydeden Soylu, terör ve uyuşturucuya karşı savaşan, tüm suçlarla ciddi bir şekilde mücadele eden vali ve kaymakamların neden militan olarak nitelendirildiğini sormuştu.

Soylu, Şimşek hakkında yapılan suç duyurusunun suretinin valiliklere yollandığını kaydederek, bunu "genelge" olarak adlandıran Kılıçdaroğlu'nun cahil olduğunu ifade etmişti. İçişleri Bakanı, Kılıçdaroğlu hakkında da suç duyurusu yapılacağını söylemişti.

Kılıçdaroğlu militan kelimesini tanımlamıştı

Kılıçdaroğlu, daha sonra yaptığı açıklamada, militan kelimesini tanımlamıştı. Militan kelimesinin bir görüş için mücadele eden insan anlamına geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, tüm valiler tarafından Şimşek'e dava açılması için çağrıda bulunan Erdoğan'a tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu, bu çağrının "valilerin Erdoğan'ın emrinde olduğu" manasını taşıdığını ifade etmişti.

Militan kelimesinin anlamları

Militan kelimesinin birinci anlamı "bir görüş için mücadele eden insan" iken, ikinci anlamı ise "siyasi bir örgüte aktif mensup olan insan"dır. Söz konusu kelimenin üçüncü anlamı da "kanun dışı metotlar kullanarak veya güç kullanarak mücadele eden taraftar"dır.