İçişleri Bakanlığı Yanıtladı! Yeni Tedbirler ve Sık Sorulan Sorular

İçişleri Bakanlığı açıkladıkları yeni kısıtlamalar ve tedbirler ile ilgili sıkça sorulan sorulara cevaplar verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şehirler arası seyahat, genel kurul toplantıları, özel araçla seyahat, dinlenme tesislerinin durumu, nikah ve düğün törenleri, turist taşıma ve turist rehberleri hakkında bilgiler verildi.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı’nda açıklanan yeni tedbirler hakkında vatandaşların merak ettiği soruları cevapladı. Sendikalar tarafından genel kurul ve geniş katılımlı aktivitelerin yapılıp yapılamayacağı sorusuna yanıt veren İçişleri Bakanlığı, bu tip geniş katılımlı her türlü etkinliğe 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmeyeceğini belirtti.

Yine alınan tedbirler kapsamında hafta içi kısıtlama getirilen 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı gençler ile çocukların şehirlerarası seyahatlerinin nasıl olacağı sorusuna da yanıt verildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların yeni alınan tedbirler kapsamında hafta içi ya da hafta sonu ayrımı olmaksızın, sokağa çıkmak yasakları uygulanan sürelerde özel araç ya da toplu ulaşım araçları ile yapacakları ulaşımların izne tabi olup seyahat izni kurullarından izin almaları gerektiği belirtildi. 18 yaş altı gençlerin ise yanlarında velileri bulunması ile birlikte sınırlama getirilmeyen yaş gruplarının tabi oldu kurallar çerçevesinde seyahatlerini gerçekleştirebileceği açıklandı.

“Sokağa çıkma yasakları uygulanmayan süre içerisinde özel araçla seyahat edilmesi mümkün olacak mı?” sorusuna da İçişleri Bakanlığı yanıt verdi. Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı günler ve süre dışarısında kalan zaman aralıklarında kalmak kaydı ile özel araçlar ile birlikte şehirlerarası seyahatlerin yapılabileceği açıklandı. Fakat bu tür özel araçlar ile birlikte şehirler arası yapılacak olan seyahatlerin sokağa çıkma yasağı haklarının başlama saatlerine göre planlanması gerektiği belirtildi. Vaarış şehrine ulaşılamamış olunsa bile sokağa çıkma yasakları sırasında seyahat izni belgesi olmadan şehirler arası seyahatin sürdürülmesinin mümkün olmayacağı ifade edildi.