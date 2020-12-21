İçişleri Bakanlığı'ndan Yılbaşı Genelgesi!

Yılbaşında otellere talep arttı. Özellikle Bodrum'daki otellerde yer kalmadı. Birçok otel yılbaşına özel kampanyalar düzenledi. Müzik eşliğinde yemek ve eğlenceli aktiviteler organize eden oteller reklamlarını bu yönde yaparak müşterilere paketlerini sundu.

İçişleri Bakanlığı Koronavirüs tedbirleri kapsamında oteller ve konaklama tesisleri için genelge gönderdi. Genelgeye göre; yılbaşında otel ve konaklama tesislerinde herhangi bir kutlama yapılmasına izin verilmeyecek. Tesisler eğlence programları yapılacağı yönünde reklam ve kampanya yapamayacak!

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020, 19:25