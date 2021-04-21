İçişleri Bakanlığı'ndan Genelge! 23- 24- 25 Nisan İçin Sokağa Çıkma Kısıtlaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelgeye göre cuma, cumartesi, pazar günlerini  kapsayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması cuma günü 19:00 itibari ile başlıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan Genelge! 23- 24- 25 Nisan İçin Sokağa Çıkma Kısıtlaması

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Gönderilen genelgeye göre; 23 Nisan'ın resmi tatil   olduğu için, bu hafta sonuna özel  olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Bu yasak,  cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak.  Uygulanan bu yasak 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Kısıtlama Ne Zaman Sona  Erecek

Cuma, cumartesi, pazar günlerinİ  kapsayacak olan sokağa çıkmak kısıtlaması  26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.

Kısıtlamalar Geçerli Olacak

Genelgede  daha önce belirtilmiş olan "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" geçerli sayılacak. Hafta sonu  saat 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair olan esaslar 23 Nisan Cuma günü için de geçerli sayılacak.

 Törenler  Belirlenen Koşullara Uygun Şekilde Yapılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı belirlenen esaslara göre kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri ise fiziki mesafe  şartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek.

Çelenk sunma törenleri haricinde kişilerin bir araya gelmesine imkan tanıyan kutlamalar yapılmayacak. Bu  kutlamaların yerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının  coşkusuna kutlamak için,  kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları,  görsel renklendirmeler ile,  ses ışık gibi, havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösterileri  yapılacak.  aynı zamanda  çevrimiçi kutlamaları da ağırlık verilecek.   

Görevli Kişiler Kısıtlamadan Muaf Tutulacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları  süresi ile sınırlı olmak şartı ile sokağa çıkma kısıtlamasından mal sayılacak.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021, 23:10
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