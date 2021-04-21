İçişleri Bakanlığı'ndan Genelge! 23- 24- 25 Nisan İçin Sokağa Çıkma Kısıtlaması

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Gönderilen genelgeye göre; 23 Nisan'ın resmi tatil olduğu için, bu hafta sonuna özel olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Bu yasak, cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak. Uygulanan bu yasak 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Kısıtlama Ne Zaman Sona Erecek

Cuma, cumartesi, pazar günlerinİ kapsayacak olan sokağa çıkmak kısıtlaması 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.

Kısıtlamalar Geçerli Olacak

Genelgede daha önce belirtilmiş olan "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" geçerli sayılacak. Hafta sonu saat 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair olan esaslar 23 Nisan Cuma günü için de geçerli sayılacak.

Törenler Belirlenen Koşullara Uygun Şekilde Yapılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı belirlenen esaslara göre kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri ise fiziki mesafe şartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek.

Çelenk sunma törenleri haricinde kişilerin bir araya gelmesine imkan tanıyan kutlamalar yapılmayacak. Bu kutlamaların yerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusuna kutlamak için, kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, görsel renklendirmeler ile, ses ışık gibi, havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösterileri yapılacak. aynı zamanda çevrimiçi kutlamaları da ağırlık verilecek.

Görevli Kişiler Kısıtlamadan Muaf Tutulacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak şartı ile sokağa çıkma kısıtlamasından mal sayılacak.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021, 23:10