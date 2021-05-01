İçişleri Bakanlığı'ndan Açıklama! Çalışma Belgesi ile İlgili Yeni Açıklama

Tam kapanmanın başlaması ile muafiyeti olan çalışanlarla ilgili denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor. Kolluk kuvvetleri 2 Mayıs tarihine kadar elle doldurulan izin belgelerini fotoğraf ile sisteme yüklüyor. İçişleri Bakanlığı, usulsüz belge düzenleyen kişileri değeri tespit edilmesi halinde ceza uygulanacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, el yazısı ile doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin, kolluk birimlerince fotoğrafının çekilerek sisteme yüklendiğini, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı veya yetkisi olmadığı tespit edilmesi durumunda, usulsüz belge düzenlendiğini tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklamaya göre, tam kapanma süresi boyunca muafiyet çerçevesinde sektör çalışanları, çalışma izni/görev belgelerini e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden temin edebiliyor.Ayrıca tam kapanma sürecinin ilk zamanlarda yoğunluktan kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazısı ile doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin 2 Mayıs tarihinde saat 24.00'e kadar geçerli olması sağlandı.

Pandemi sürecinin kontrol altına alınması amacı ile uygulanan tam kapanma sürecinin başarı ile sonuçlanması için denetimlerini sıkılaştıran İçişleri Bakanlığı, manuel olarak doldurulan çalışma izni/görev belgelerine yönelik de kontrollerini arttırma yoluna gitti. Denetim sırasında kolluk kuvvetleri tarafından durdurulan kişilerin zorunlu durumlarda el yazısı ile doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri, kontrol eden kolluk kuvvetleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor. Kolluk kuvvetleri tarafından yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı halde sokağa çıktığı, yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi durumunda ise cezai işlem uygulanıyor. Tam kapanma sürecinde, e-başvuru sistemi üzerinden muafiyet kapsamında bulunan 697 bin 599 kişi, çalışma izni belgesi, e-başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişi de seyahat izin belgesi aldı.