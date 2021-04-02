İçişleri Bakanlığı Kafe Ve Restoranlar İle ilgili Yeni Genelge Yayınladı

Edinilen son bilgilere göre İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilde bulunan kafe, lokanta, restoran, kıraathane vb. işletmeler ile ilgili 81 ile genelge gönderdiği haberi öğrenildi. Dikkat çeken maddelerin genelgede bulunması hangi sonuçların ortaya çıkacağını merak ettirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen işletmeler hakkındaki genelgeye göre vatandaşların ve işyerlerinin, kurallara uymaya ve sorumlu davranmaya davet edileceği ve bununla birlikte rehberlikçi bir yaklaşım sergileneceği öğrenildi.

Bakanlık “Dinamik Denetim” kapsamında 81 ile yeni bir genelge gönderimi gerçekleştirdi. Yeme içme alanları hakkında gönderilen genelgede maddeler halinde açıklamalar yapıldı ve önemli hususlar işletme sahiplerine bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderilmiş olan genelgede dikkat çeken maddeler bulundu. Yeme içme yerlerine yönelik olarak bugün gerçekleştirilecek olan Dinamik Denetim ile ilgili gönderilen genelge 81 il Valiliğine teslim edildi.

Kontrollü normalleşme sürecinin devam etmesi ve bir an önce tam anlamıyla normalleşmenin sağlanabilmesi için gönderilen genelgede dinamik denetim sürecinin başlatıldığı ifade edildi. İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliklerine göndermiş olduğu genelgede bu kapsamda Türkiye genelinde yeme ve içme yerlerine yönelik olarak gerçekleştirilecek olan denetimler ile ilgili bazı hususlar belirtildi.

Restoran, kafeterya, pastane lokanta, tatlıcı gibi yeme içme yerleri ile kıraathane, çay bahçesi, dernek lokali gibi iş yerlerine yönelik olarak 2 Nisan 2021 tarihinde bütün il ve ilçelerde kaymakam ve valiler koordinesinde azami ekip ve denetim personelinin katılım göstermesi ile birlikte gün boyu sürecek tematik denetim faaliyetinin gerçekleştirileceği öğrenildi.

Yapılan denetimlerde ilgili işyerlerinde özellikle aynı masada aynı anda oturabilecek kişi sayısına riayet edilip edilmediği %50 kapasite sınırlamasına uyulup uyulmadığı ve HES kodu sorgusunun yapılıp yapılmadığı hakkında denetimler gerçekleşecek ve bu hususlara dikkat edilecek. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede oturma düzeninin, müşterilerin görebileceği şekilde asılıp asılmadığına da bakılacak.