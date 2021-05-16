İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme Genelgesini Duyurdu

30 Nisan 2021 tarihinden beri uygulanan tam kapanma tedbirleri yarın sabah 05.00’dan itibaren sona erecek. Tam kapanma sonrası ise kademeli normalleşmeye geçileceği yeni bir dönem başlayacak.17 Mayıs sonrası kademeli normalleşme tedbirlerine ilişkin genelge açıklandı. Genelgeye göre; akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı saat 21.00’da başlayacak. Hafta sonları ise sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Eğitim ile ilgili açıklamalarda ise; uzaktan eğitimin 1 Haziran’a kadar süreceği duyuruldu.

Kademli normalleşme tedbirleri 17 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak.

EĞİTİM NE OLACAK?

Yayımlanan genelgeye göre; okul öncesi (kreş ve anaokulları), özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. Sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs’tan itibaren yüz yüze eğitime geçileceği açıklandı. Diğer kademlerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek.

GENELGEDE YER ALAN MADDELER

Sokağa çıkma yasağı akşam saat 21.00’den sabah 05.00’e kadar olacak. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı devam edecek. Cuma akşam 21.00’den Pazartesi sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Çalışma hayatının aksamaması için uygulanan muafiyetler devam edecek. Kötüye kullanımda adli ve idari yaptırım uygulanacak.

Ek olarak, 18 yaş altı ve 65 yaş üzerine getirilen yasaklarla ilgili değişikliğe gidildiği açıklandı. 18 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kalkacak. İki doz aşı olmuş 65 yaş üstü kişiler için de gün içerisinde yasaktan muaf tutulacaklar. Ancak, akşam 21.00’de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması herkes için geçerli olacak.

Aşı olmayan 65 yaş üstü kişiler ise sadece 10.00 – 14.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Bakanlığın açıklamasına göre; "Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır" şeklinde açıklama yapıldı.

Turistler için ise sağlanan izin devam edeceği belirtildi.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI HAKKINDA

Şehirlerarası seyahate ilişkin alınan kurallar şu şekilde; sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde seyahat yasağı geçerli olacak. Seyahat izin belgesine ise gerek olmayıp sadece rezervasyon yeterli olacak. Ek olarak, şehir içi ve şehirlerarası toplu taşımada geçerli olan %50 kapasite yolcu sınırlaması devam edecek.

KAPALI OLACAK İŞLETMELER

-Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

AÇILACAK İŞLETMELER

Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, zücaciye, hırdavat gibi dükkânlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

Çay ocaklarının masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

YEME İÇME YERLERİ

Bakanlık restoran ve kafelerin içeriye müşteri kabul etme yasağını devam ettirdi. İşletmelere, "Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri" izni verildi.

KAMU KURUMLARINDAKİ MESAİLER

Kamu kurumlarında mesailer 10.00 – 16.00 şekilde uygulanacak. Uzaktan/dönüşümlü çalışma usullerinin uygulanmasına devam edilecek.

NİKAH VE DÜĞÜNLER

Evlendirme işlemlerinin izin verilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve düğün merasimlerinin yapılmamasına ilişkin kısıtlama 1 Haziran tarihine kadar uygulanmaya devam edilecek.

Genelgede yayımlanan diğer açıklamalarda ise; huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi ve çocuk evleri gibi sosyal koruma merkezlerinde ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran’a kadar uzaltıldı.

KONAKLAMA TESİSLER

-Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerlerinin (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde) aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilmesi,

- Konaklama tesislerinden yapılan ve ödemesi gerçekleştirilmiş rezervasyonu bulunan kişilerin şehirlerarası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olabilmeleri,

- Kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezlerinin kapalı tutulması,

- Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere kesinlikle izin verilmemesi, bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek adına fiziksel mesafe kurallarına azami özen gösterilmesi,

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2021, 12:07