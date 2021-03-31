İçişleri Bakanlığı Açıkladı! Terörün Kökünü Kazıyacak Operasyon Başladı!

Terörle mücadele kapsamında TSK tarafından birçok operasyon gerçekleştirildi. 22 Şubat tarihinde Şah Fırat Operasyonu ile tekrardan terörlü mücadele etkin bir şekilde yer almaya başladık. 24 Ağustos 2016 tarihinde ise Fırat Kalkanı Harekâtı başladı. Halktan da destek gören bu harekât ise 8 Ekim 2019 İdlib Operasyonu ve 20 Ocak 2018 Zeytin Dalı Harekâtı ile devam ettirildi. Fakat terörle mücadele her geçen gün daha da artıyor. 9 Ekim 2019 yılında askerlerimiz bu sefer Barış Pınarı Harekatıyla PKK uzantısı olan YPG için bir mücadele başlattı. Hemen ardından da Bahar Kalkanı Harekâtı geldi. 11 Ocak’ta ise Türkiye tarafından Terör Örgütü PKK ile mücadele için Eren Operasyonları başlatılmıştı. Eren- 12 Güleşli operasyonuna dair son dakika gelişmeleri de merak ediliyordu. Beklenen açıklama da İç İşleri Bakanlığından geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Eren-12 Güleşli operasyonu 1317 askeri personelimizin katılımı ile başlamış bulunmakta. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ile zoru olan ve terör eylemleri için halk destekli bir operasyon daha başladı. Bir takım hain oluşumların sonunu getirebilmek amacı ile hazırlanan operasyon planı Şırnak ve Siirt’te başladı. Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı’na mensup olan jandarma komando, jandarma özel harekât, polis özel harekât ve güvenlik korucu timleri bir araya getirilerek oluşturulmuş olan 83 aktif tim ve 1317 personel görev yapmakta. Operasyonla ilgili son dakika gelişmeleri ise basınla paylaşılmaya devam ediyor. Son dakika açıklaması da yine İçişleri Bakanlığından geldi.

TERÖRLE MÜCADELE DE SICAK GELİŞME

Terörle mücadele ülkemizde devam ediyor. Terör örgütü PKK ile mücadele için başlatılan yeni bir operasyon var. 11 Ocak’ta Terör Örgütü PKK ile mücadele için başlatılan Eren operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

İç işleri Bakanlığı tarafından duyurulan Eren-12 Güleşli operasyonu resmi olarak başladı.

EREN- 12 GÜLEŞLİ OPERASYON RESMEN BAŞLADI

Şırnak ve Siirt merkezli yürütülen operasyona Jandarma Özel Hareket, Polis Özel Hareket ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 1317 personel ve 83 operasyonal tim katıldı. Tüm personeller sınırlarımız içerisindeki terörün yok edilmesi için canları pahasına mücadele etmeye devam ediyorlar.

Terörle mücadelenin son bulması için başlatılan Eren Operasyonlarına halktan destek gelmeye de devam ediyor. İç işleri Bakanlığı yaptığı açıklamasında da halktan destek gelmeye devam ettikçe terörle mücadelenin de devam edeceğini belirtti.

OPERASYONLA İLGİLİ SON GELİŞMELER

İç işleri Bakanlığından gelen son bilgilere göre ise Eren- 12 Güleşli operasyonu kapsamında 75 işbirlikçi yakalandı. Aynı zamanda 421 mağara- sığınak ve depo da imha edildi.

Operasyon boyunca da üst düzey PKK terör örgütü mensupları yakalanmaya devam ediyor. Fakat iç güvenlik nedeniyle hepsinin isimleri basınla paylaşılmadı. Operasyon kapsamında ise özellikle bahar ayları için terör hazırlığı yapan PKK örgüt mensupları hedef alınıyor.

Hava destekli kara operasyonu sayesinde bölgedeki terörün bahar gelmeden sona ermesi hedeflenmekte. Havadan öncelikle PKK menzilleri bombalanıyor. Daha sonra helikopter ile bölgeye asker sevkiyatı yapılmakta.

Aynı zamanda arazi arama ve tarama çalışmaları da son hızla devam ediyor. Bölge ise oldukça zor bir bölge. Dağlarla ve yarım metreyi bulan kar örtüsü ile kaplı. Zor şartlarda devam eden operasyon kapsamında askerin ise moralini halkın desteği sağlıyor.