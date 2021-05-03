İçişleri Bakanlığı Açıkladı! İzin Belgelerinin Süresi Uzatıldı

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve geçiren tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki işyeri yetkilisinin ve çalışan imzası ile düzenlenen manuel çalışma izni görev belgesinin geçerlilik süresinin uzadığı öğrenildi. Edinilen son bilgilere göre 7 Mayıs Cuma akşamı saat 24.00’a kadar belgenin geçerlilik süresi uzatıldı. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı ve e-devlet sistemi üzerinden toplam olarak 3 milyon 21 bin 778 muafiyet izin belgesinin düzenlendiği bilgisini kamuoyuna duyurdu. İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi ve bu genelgenin çalışma izinleri görev belgeleri konulu olduğu öğrenildi.

Valiliklere gönderilen genelgede daha önce kısıtlama dönemlerinde yapıldığı gibi tam kapanma döneminde de temel önceliğin imalat, üretim, lojistik ve tedarik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olduğunu ve bu sebeple bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyetinin getirildiği bilgisi verildi.

Bunun yanı sıra, getirilen muafiyet kapsamında bulunan iş kollarında görevli olan vatandaşların üretimde bağımlılıklarının sürdürülmesi amacı ile ve muafiyetlerin kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi için başvuru sistemi üzerinden çalışma izin belgesi alınmasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Bununla birlikte yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formuna dair esas ve usullerin belirlendiği açıklandı.

Yapılan duyuruya göre muafiyet tanınan iş kollarında çalışan vatandaşların kişilerin başvurularının değerlendirildiğini gösteren genelgede e-devlet'i platformu üzerinde yer alan İçişleri Bakanlığı ve başvuru sistemi üzerinden bugün saat 17.00’a kadar çok sayıda başvurunun gerekli sorgulamalar yapılarak sonuçlandırıldığı ve ilgili kişiler için çalışma izni görev belgesi düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, çalışma izin görev belgesi düzenlenmesinin e-başvuru sisteminin kullanım durumunda oluşabilecek sistemsel yoğunluk problemler ve erişim hatası gibi geçici durumlar sebebiyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda kullanılabilecek bir uygulama olduğu bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021, 01:34